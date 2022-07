Un jeu d’action furtif multijoueur se déroulant au Japon féodal a été annoncé par les vétérans de Witcher 3.

Un manga basé sur Witcher appelé The Witcher: Ronin, qui refond Geralt et le gang dans le Japon féodal, a été financé avec succès par CD Projekt en 2021. Les anciens membres de CD Projekt tentent maintenant d’aller encore plus loin en créant une entreprise appelée Dark Passenger et en développant un tout nouveau jeu d’action en ligne basé, vous l’aurez deviné, sur le Japon médiéval.

En collaboration avec CD Projekt, les co-fondateurs de Dark Passenger, Jakub Ben et Marcin Michalski ont travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt et ses extensions en tant qu’artistes cinématographiques et coordinateurs de l’équipe artistique, respectivement. Michalski a ensuite travaillé comme artiste senior sur Gwent et Thronebreaker. Sur Cyberpunk 2077, ils étaient également des « partenaires externalisés » avec le studio Realtime Warriors, qui produisait les cinématiques télévisées du jeu.

Leur premier jeu autonome sera le projet The Dark Passenger, qui n’a pas encore de nom officiel : un jeu de tir à la première personne multijoueur en ligne avec des fonctionnalités PvP et PvE coopérative qui a été créé à l’aide d’Unreal Engine 5.

Notre objectif est de produire des expériences en ligne incroyablement palpitantes, à la fois compétitives et coopératives », affirme le site Web du studio. « Nous trouvons fascinants les interactions humaines, les coalitions, les conflits risqués et les tournures inattendues des événements. Nous utilisons des techniques procédurales de pointe pour créer l’individualité et la surprise de chaque jeu. Bien que l’objectif de chaque joueur soit le même, chaque fois qu’il doit être atteint, une stratégie, une approche et un itinéraire nouveaux doivent être adoptés.

Le jeu promet un large éventail de choix de personnalisation de personnages et d’objets, ainsi que des dojos conçus par l’utilisateur que les joueurs peuvent rejoindre avec des amis pour s’entraîner au mouvement et au combat. Cependant, la société a clairement indiqué dans un dossier de presse qu’il ne s’agirait pas d’un MMO et qu’il s’agirait plutôt d’un jeu « basé sur les matchs » avec « une forte progression des joueurs et un mode multijoueur furtif ». Il n’y aura pas de joueur solo en dehors du dojo d’entraînement, bien que Dark Passenger ait montré son intérêt à « développer l’univers » à l’avenir. Cependant, la perspective à la première personne sera parfois complétée par des vues à la troisième personne.