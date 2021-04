Un jeu coopératif génial qui représente deux fois plus d’un million de ventes

Voici une agréable nouvelle à voir avec le week-end: It Takes Two s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires après moins d’un mois sur le marché. Confirmé par un tweeter du développeur Hazelight Studios, le jeu uniquement coopératif s’est avéré populaire auprès des joueurs chevronnés et des nouveaux arrivants. Le studio a déclaré: « Je viens de découvrir qu’It Takes Two s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et continue de fonctionner! Merci beaucoup pour tout l’amour que vous avez montré à notre jeu, cela signifie le monde pour nous. »

Le célèbre créateur Josef Fares a ensuite expliqué: « Cela montre qu’il y a certainement des joueurs qui veulent aussi jouer à des jeux en coopération uniquement! Merci à tous et j’espère que nous verrons plus de jeux comme celui-ci. » Dans le cadre d’une interview que nous avons récemment menée avec l’homme lui-même, il a déclaré: « Pour être honnête, je ne suis pas si surpris [about the good reception], parce que j’ai toujours une forte croyance en ce que nous faisons. Si vous me posez des questions sur notre prochain match, je peux vous le dire maintenant, ce sera encore mieux que It Takes Two. Ça va être tellement fou. C’est à quel point je suis sûr, comme le concept, de ce qui va se passer, et les gens seront époustouflés. »On dirait certainement qu’il a la chance de faire un autre de ces jeux auxquels il fait référence.

Cela montre qu’il y a certainement des joueurs qui souhaitent également jouer à des jeux en coopération uniquement! Merci à tous et j’espère que nous verrons plus de jeux comme celui-ci😘 https://t.co/s1k97ULrVi– Josef Fares (@josef_fares) 23 avril 2021

Nous avons été l’un des points de vente contribuant à ce bon accueil, en attribuant un 8/10 dans le Il faut deux examen PS5. « Bien qu’il tombe sur certains aspects narratifs et que toutes les performances ne sont pas gagnantes, il compense largement cela avec son gameplay brillamment amusant et en constante évolution. Forçant deux joueurs à travailler en tandem d’innombrables façons, le jeu adopte la coopération. jouez sans réserve, et la variété de gameplay et d’environnements en fait un plaisir de jouer du début à la fin. «

