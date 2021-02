Un instructeur de SoulCycle s’excuse d’avoir sauté devant la ligne de vaccin COVID-19

Un instructeur SoulCycle s’est excusé pour « une terrible erreur de jugement » pour s’être qualifié d’éducateur pour obtenir un vaccin COVID-19.

Dans un article supprimé depuis sur les réseaux sociaux, Stacey Griffith, une instructrice de fitness basée à New York, a déclaré qu’elle avait rempli des papiers et avait conduit une heure à Staten Island pour recevoir sa première dose du vaccin Moderna, selon The Daily Beast.

« Maintenant, je peux enseigner @soulcycle avec un peu plus de foi que tout ira bien si nous obtenons le [vaccine]», Lit-on dans le message de Griffith. Elle a déclaré au Daily Beast que son rôle en tant qu ‘« éducatrice »la rendait éligible pour être en première ligne pour une vaccination.

Son message a soulevé des questions et suscité l’indignation. Le maire Bill de Blasio a également qualifié la vaccination de Griffith de problématique.

« Cela ne ressemble pas à quelqu’un qui aurait dû se faire vacciner pour moi », a-t-il déclaré dimanche lors d’une conférence de presse. « Je ne pense pas que quelqu’un qui se présente et me dise: » Hé, je suis un instructeur de Soul Cycle « devrait se sont qualifiés à moins qu’il y ait un autre facteur là-bas. Cela aurait dû être pris en compte dans le processus de candidature. »

Au départ, Griffith, 52 ans, a défendu sa décision de sauter la ligne et d’obtenir le coup COVID-19 avec d’autres éducateurs.

«Tous les enseignants sont éligibles pour demander le vaccin. Mon poste aujourd’hui était de montrer ma confiance dans le système, dans notre gouvernement, et j’espère que tout le monde pourra au moins se sentir plus à l’aise en sachant que j’ai suivi le processus», a-t-elle déclaré au Daily. Bête.

Lundi, cependant, Griffith a fait marche arrière et a publié des excuses publiques sur sa page Instagram.

«Je tiens à m’excuser du fond du cœur pour ma récente action en recevant le vaccin», a écrit Griffith. « J’ai fait une terrible erreur de jugement et pour cela je suis vraiment désolé. »

L’instructeur de spin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de NBC News, et SoulCycle a déclaré que Griffith a opéré à titre personnel pour demander le vaccin.

« SoulCycle ne joue aucun rôle dans l’organisation ou l’obtention des vaccinations pour les instructeurs ou autres employés, et nous n’encourageons aucun de nos employés SoulCycle à rechercher la priorité des vaccins en tant qu’éducateurs », a déclaré mercredi un porte-parole de SoulCycle dans un communiqué.

À partir de maintenant, les personnes éligibles à New York pour le vaccin comprennent les personnes de 65 ans et plus, les employés d’épiceries faisant face au public, les premiers intervenants, les enseignants et les administrateurs scolaires, les opérateurs de transport en commun et les personnes vivant et travaillant dans des refuges pour sans-abri. Mais cela n’inclut pas les employés du gymnase ou les instructeurs de fitness.

Selon le décompte de NBC, les responsables ont administré plus d’un million de doses à travers New York, avec seulement 1,8% de la population entièrement vaccinée dans l’État.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.