Un initié de Nintendo présente les annonces de l’E3 2021

Selon les rapports, Nintendo prévoit un « grand » E3 2021 Direct qui comprendra Splatoon 3, Super Smash Bros.Ultimate et The Legend of Zelda.

Le rapport vient de la main d’un infiltrateur et fuiteur de Nintendo, Chasseur de Samus, qui souligne que ces grands projets peuvent être contrecarrés par Covid, qui continue de rendre le développement du jeu et de tout ce qui y est lié très difficile.

Dans une image accompagnant l’actualité, qui a été partagée via Twitter, l’initié fait allusion aux trois jeux précédents, et plus spécifiquement pour Zelda, son 35e anniversaire actuel.

« Nintendo a de grands projets pour cette année, mais Covid rend la tâche difficile à organiser », a déclaré le fuyant. « Malheureusement, en raison du nombre de partenaires, je ne peux pas confirmer si tous les plans se concrétiseront, nous le saurons le 6 mai. »

J’ai entendu dire qu’ils essayaient d’organiser des tournois, un de Smash et un pour faire connaître Splatoon 3, dans quelques semaines, nous découvrirons si le projet réussira. Evidemment les événements Treehouse et le Direct sont certains … – Samus Hunter | Nintendo Leak à l’intérieur (@ SamusHunter2)

17 avril 2021





Quant à Nintendo, elle n’a pas commenté ce rapport ou la spéculation qu’elle a créée, et elle ne le fera pas. Cependant, ce que vous devriez faire dans les semaines à venir, c’est annoncer vos projets pour l’E3 2021.