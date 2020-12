Un ingénieur Google vous explique comment pirater un iPhone… sans le toucher!

La plus grosse polémique de l’année avec Apple, et peut-être celle dont nous avons le moins parlé … Vous pouvez (ou pourriez) accéder à un iPhone sans même y toucher!

Lancé au milieu d’innombrables controverses, la vérité est que Manzana a une fois de plus remporté un succès incontestable avec l’iPhone 12, qui Ils visaient à réussir parmi les utilisateurs d’Android mais ils ont finalement fini par nous apprendre que les petits mobiles haut de gamme n’ont aucun sens et que nous ne reverrons plus bientôt les chargeurs dans les boîtiers de nos appareils.

Dans tous les cas, de la plus grosse polémique de cette année 2020 avec Apple Peut-être que très peu a été dit, et c’est qu’un ingénieur de Google Project Zero a découvert et publié sur une vulnérabilité surprenante, presque incroyable qui vous permet d’accéder à un iPhone à distance et sans même toucher la borne du bloc.

Il s’agit d’un exploit qu’ils nous ont expliqué dans The Verge et que le chercheur lui-même a analysé en détail dans son blog Google Project Zero, montrant en vidéo comment est-il possible d’accéder à un tas d’iPhones à distance, sans même les toucher Et d’une manière qui semble magique.

Une vulnérabilité cinématographique dans le protocole Apple Wireless Direct Link

Sûrement beaucoup d’entre vous ont vu films sur certains pirate capable d’accéder à des appareils distants instantanément, pas besoin de toucher ou de connecter quoi que ce soit, montrant évidemment des compétences incroyables dans une réalité dystopique qui, à l’œil nu, ne semble pas si inaccessible si nous lisons le blog de Ian Beer.

Et oui les gens, ce chercheur en sécurité de Google Project Zero a découvert un ‘exploit’ sur iOS qui, au moins jusqu’en mai dernier, permettait de redémarrer une grande variété d’iPhones ou d’iPad prendre le contrôle complet des appareils sans les toucher du tout, à distance et avec la possibilité même de lire des e-mails et autres messages, télécharger vos photos et données ou entendre l’utilisateur et le voir à travers les microphones et la caméra depuis le terminal lui-même.

Cela semble impossible, non? Eh bien, ce n’est pas aussi impossible que vous le verrez dans les vidéos qui illustrent l’article et la vulnérabilité:

Si vous voulez savoir comment une telle chose fonctionne et comment il est possible que certains pirate accès malveillant à votre appareil Apple sans le toucher, sachez qu’il est dû à une faille de sécurité dans le protocole Apple Wireless Direct Link (AWDL), qui est utilisé sur les appareils iOS pour créer des réseaux maillés qui vous permettent d’utiliser des fonctionnalités comme AirDroptransfert simple et rapide de photos et de fichiers entre terminaux, ou Sidecar, qui est utilisé pour transformer un iPad en un écran d’ordinateur secondaire.

Selon Ian Beer lui-même, il est possible d’exploiter cette vulnérabilité en « forçant » AWDL à s’allumer même si elle avait été précédemment désactivée, bien qu’en réalité reconnaît qu’il a fallu plus de six mois pour détecter, vérifier et démontrer la exploitconfirmant au passage que personne ne peut avoir utilisé une telle astuce pour A pirater pas d’iPhone d’une manière pratique.

Dans tous les cas, ce qui peut être fait ou aurait pu être fait ne doit pas être pris à la légère car il punaise existé et est extrêmement dangereux, Apple n’a pas discuté du problème à aucun moment, à la place il s’est limité à le corriger en mai dernier déclarant que la plupart de ses utilisateurs utilisaient déjà des versions corrigées d’iOS et qu’il était nécessaire d’être à portée du WiFi pour exploiter la faille.

La morale est qu’en effet personne ne passera six mois à réfléchir aux réseaux et aux packages que votre smartphone transmet pour prendre des photos, vous êtes donc sûr, mais vous devez certainement faire attention avec vos appareils mobiles car un utilisateur travaillant seul dans une pièce voisine a pu accéder à un iPhone sans même y toucher … Cela semble presque effrayant!

Plus d’informations | Projet zéro

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂