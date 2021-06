Un ingénieur a mis en garde contre des «dommages structurels majeurs» des années avant l’effondrement d’un condo en Floride

Un consultant a averti qu’il y avait des preuves de « dommages structurels majeurs » sous la terrasse de la piscine d’un immeuble en copropriété de la région de Miami Beach près de trois ans avant son effondrement.

Alors que les responsables continuent d’enquêter sur les causes de l’effondrement meurtrier de Champlain Towers South, des responsables de la banlieue de Surfside, en Floride, ont publié vendredi soir une mine de documents liés au bâtiment, y compris le rapport d’octobre 2018 du consultant.

Les conclusions de l’ingénieur-conseil Frank Morabito ont également montré qu’il y avait « des fissures abondantes » et un effondrement dans le parking souterrain de l’immeuble de 12 étages, qui s’est soudainement effondré alors que les résidents dormaient tôt jeudi matin.

Morabito a déclaré que l’imperméabilisation sous la terrasse de la piscine et le lecteur d’entrée échouaient, « causant des dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton sous ces zones ».

« Si l’imperméabilisation n’est pas remplacée dans un proche avenir, l’étendue de la détérioration du béton augmentera de façon exponentielle », a-t-il déclaré.

Les principaux problèmes avec l’imperméabilisation, a déclaré Morabito, étaient qu’elle avait été « posée sur une structure plate », qui n’avait pas été inclinée pour s’évacuer, de sorte que l’eau restait sur l’imperméabilisation jusqu’à ce qu’elle s’évapore. Il s’agissait d’une « erreur majeure » de la part des développeurs d’origine, a-t-il déclaré.

Morabito a également noté que « plusieurs éclats importants ont été notés à la fois sur le dessus de la rampe d’accès à l’entrée » ainsi que sur le dessous de la piscine, l’entrée et les dalles des jardinières « qui comprenaient des cas avec des barres d’armature exposées et se détériorant ».

« Des observations visuelles ont révélé que bon nombre des réparations précédentes du béton des garages échouent, ce qui entraîne une fissuration, un effritement et un lessivage supplémentaires des dépôts de carbonate de calcium », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « convaincu que les réparations par injection d’époxy précédemment installées étaient inefficaces pour réparer correctement. les dalles de béton fissurées et écaillées existantes.

Morabito a ensuite recommandé que les dalles de béton, qui « montraient de la détresse » près de l’entrée et de la terrasse de la piscine, « soient retirées et remplacées dans leur intégralité ».

« Malheureusement, toutes ces zones de dalles défaillantes se trouvent sous des pavés en brique, du béton estampé décoratif et des jardinières qui nécessitent un remplacement complet de l’étanchéité », a-t-il déclaré.

Le personnel de recherche et de sauvetage recherche des survivants dans les décombres du Champlain Towers South Condo à Surfside, en Floride, le vendredi 25 juin 2021. L’immeuble s’est partiellement effondré jeudi. AP / Secours Incendie Miami-Dade

Morabito n’a donné aucune indication que le bâtiment était en danger imminent, mais il a dit qu’il avait besoin de réparations, qui viseraient à maintenir l’intégrité structurelle du bâtiment.

« Bien que certains de ces dommages soient mineurs, la plupart de la détérioration du béton doit être réparée en temps opportun », a-t-il déclaré.

Avant que ses conclusions ne soient rendues publiques par les autorités de Surfside vendredi soir, des responsables ont déclaré que quatre personnes avaient été confirmées tuées et que 159 étaient toujours portées disparues.

Alors que les équipes de recherche et de sauvetage poursuivaient leur recherche de survivants 24 heures sur 24 dans la montagne instable de débris, des grues et d’autres équipements lourds ont été déplacés vers le site de la catastrophe.

Les équipes ont également continué à creuser dans le site et des chiens, un sonar et des caméras ont été déployés. Du personnel du Mexique et d’Israël est arrivé pour aider.

Cependant, les autorités n’avaient aucune idée vendredi de ce qui a causé l’effondrement de 55 des 136 unités du corridor nord-est des tours Champlain Sud.

L’Institut national des normes et de la technologie a déclaré qu’il envoyait une équipe de six personnes sur le site de l’effondrement, selon Jennifer Huergo, porte-parole de l’agence fédérale.

Une fois que l’équipe aura effectué son évaluation initiale, elle décidera s’il convient de mener une enquête complète qui informerait probablement les futurs codes du bâtiment – ​​le genre de travail qui a été effectué après que des terroristes ont fait tomber les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001, elle mentionné.

