Un influenceur berce sa fille nouveau-née à l’envers dans une vidéo virale sur Instagram: arrêté

Il pourrait perdre l’autorité parentale Igor Kravtasov, le père d’une petite fille de six semaines à peine qui, pour tenter de faire une vidéo virale sur Instagram a commencé berce le petit à l’envers la prenant par un talon. Le clip a malheureusement été vu plus de 3 millions de fois avant d’être retiré du réseau social, tandis que le père – un aspirant influenceur russe de 35 ans – a été arrêté. L’incident a eu lieu en Russie, près de Sotchi, et a d’abord été raconté par le journal local Kubnews, puis repris par le Daily Star.

Dans la vidéo de 30 secondes devenue virale, Kravtasov apparaît campant dans une forêt, sifflant et agite sa fille à plusieurs reprises côte à côte en le tenant à l’envers. Le clip a amassé des millions de vues mais a simultanément a attiré l’attention des forces de l’ordre les habitants, qui ont placé le jeune homme de 35 ans en garde à vue pas avant que ce dernier ait tenté de résister à l’arrestation. Une fois entre les mains des autorités, Kravtasov a admis qu’il avait été imprudent, mais a également ajouté que “les enfants sont comme de petits singes et, en tant que descendants, nous avons le devoir de garder nos enfants actifs dès le plus jeune âge”.

Ce n’est pas la première fois qu’un comportement dangereux est sous les projecteurs des médias sociaux devenir des phénomènes viraux, et celui de Kravtasov et de sa fille nouveau-née n’est même pas le premier cas impliquant des parents imprudents. Dans ce cas, cependant, le clip est a également servi de preuve contre du jeune homme qui a été arrêté avec son compagnon de 27 ans et devra désormais faire face à une procédure pénale à l’issue de laquelle le couple risque de perdre l’autorité parentale de leur fille, qui, selon les enquêteurs, a grandi dans des conditions d’hygiène insuffisantes. Entre-temps, la petite fille a été transportée à l’hôpital où, à la suite d’enquêtes, elle n’a pas été blessée.