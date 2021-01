Un imitateur exotique de Joe a des gens qui croient que le vrai roi des tigres a été gracié

Roi tigre La star Jeff Lowe a récemment été aperçue avec un homme qui ressemble et sonne à Joe Exotic à Las Vegas. Les gens ont commencé à se demander si l’ancien président Donald Trump avait réussi à parler souvent de pardon. Cependant, ce n’est pas le cas. L’homme repéré sur les images est un imitateur, qui a été engagé pour faire un spectacle à Las Vegas. Cela n’a pas empêché les fans de la série Netflix de penser que c’était vraiment exotique lorsque Lowe a commencé à publier des images sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram de Jeff Lowe a explosé au cours du week-end lorsqu’il a publié des images et des vidéos de lui-même avec ce qui semblait être Joe Exotic. L’homme sur les images n’est certainement pas exotique, mais il fait une impression parfaite et il lui ressemble. Lowe et sa femme, Lauren, se sont amusés avec l’imitateur à Las Vegas ce week-end, où les habitants ont même cru que c’était la vraie star de Netflix. Roi tigre.

Selon un compte Twitter non vérifié, Joe exotique est assez en colère contre Donald Trump et Donald Trump Jr. en ce moment. « J’étais trop innocent et trop gay pour mériter un pardon de Trump », aurait tweeté l’homme de 57 ans la semaine dernière. « Je comptais seulement pour Don Jr. quand il avait besoin de faire un commentaire sur moi pour booster sa publication sur les réseaux sociaux. Garçon, étions-nous tous stupides de croire qu’il défendait réellement Equal Justice? Ses amis corrompus passent tous en premier. » Cependant, Exotic se concentre maintenant sur le président actuel Joe Biden, qui, selon lui, lui remettra un véritable pardon présidentiel.

Joe Exotic serait un grand fan de la vice-présidente Kamala Harris et pense qu’elle et Joe Biden proposeront de l’aider. Exotic dit que Harris va «aider à éliminer la corruption au ministère de la Justice et dans d’autres agences». On ne sait pas si Harris et Biden interviendront pour donner pardon à la star du Tiger King, mais cela ne semble pas être une réelle possibilité, du moins pour le moment.

L’équipe juridique de Joe Exotic était prête à le faire sortir de prison la semaine dernière et a même ordonné à une limousine de l’attendre. Cependant, Donald Trump ne lui a pas pardonné, donc cela ne s’est pas produit.

Exotic dit: « Pour mémoire, tout ce que j’ai demandé, c’était la vérité et les preuves à dire pour ma défense. Tous les gros trucs, limousines, jets et bus n’étaient pas mon idée et je ne les ai pas loués. Maintenant, pouvons-nous nous concentrer sur dénoncer la corruption et ce qu’ils m’ont vraiment fait était mal … »Exotic veut toujours que Carole Baskin fasse l’objet d’une enquête et soutient qu’il est innocent. Vous pouvez consulter l’imitateur Joe Exotic qui traîne avec Jeff Lowe ci-dessus, grâce au compte Instagram officiel de Tiger King Park.

