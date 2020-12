Un imam gay pionnier enseigne aux dirigeants musulmans l’inclusion LGBT +

Imam gay Muhsin Hendricks. (Facebook / Muhsin Hendricks)

Un imam gay pionnier enseigne aux musulmans sud-africains la sexualité et l’identité de genre dans l’islam pendant la pandémie de coronavirus.

L’imam Muhsin Hendricks, 53 ans, a été l’un des premiers imams au monde à se déclarer publiquement gay en 1998, selon ., et il s’est donné pour mission d’entamer des conversations sur les questions LGBT + en Islam.

En 2004, il a fondé The Inner Circle, une organisation de défense des droits humains basée au Cap qui aide «les musulmans queer à réconcilier l’islam avec leur sexualité» et leur identité de genre.

Il anime également des ateliers pour les imams à travers l’Afrique, les aidant à développer une compréhension inclusive du genre et de la sexualité au sein de l’islam.

Il a expliqué: «Cela implique un réexamen de ce que signifie être musulman… Je me concentre sur la compassion, les valeurs, la foi plus que les rituels et les sectes qui nous divisent.

«Beaucoup de désapprentissage doit être fait [but] c’est incroyable ce que les imams proposent.

«Ils apportent la recherche et le contexte et les associent au texte religieux, et il y a ces ‘aha!’ des moments. »

Ce travail est vital en Afrique, où l’homosexualité est toujours illégale dans 32 pays sur 54, et l’Afrique du Sud est le seul pays du continent à autoriser le mariage homosexuel.

Mais lorsque la pandémie de coronavirus a commencé, Hendricks craignait que ses ateliers ne s’arrêtent.

Il a déclaré: «C’est un tel défi de donner de l’espoir lorsque les gens vivent la solitude, la perte financière et une faible estime de soi à l’époque du COVID. Mais nous avons dû y parvenir.

Hendricks a réussi à modifier les ateliers, en organisant des sessions en ligne pour les imams dans d’autres pays et des réunions socialement éloignées pour ceux d’Afrique du Sud.

L’expérience lui a appris, dit-il, l’importance de poursuivre le dialogue tout en restant en sécurité.

Il a dit: «Soyons prudents, lavons-nous les mains, portez des masques, mais ne cessons de nous engager. Si nous continuons à faire ce que nous devons faire, nous y parviendrons. »

Plus tôt ce mois-ci, Hendricks s’est joint à des centaines de chefs religieux du monde entier pour signer une déclaration organisée par la Fondation Ozanne disant que les personnes LGBT + «sont une partie précieuse de la création» et appelant à une interdiction mondiale de la thérapie de conversion.