Un hôte de Fox News attaque un épidémiologiste non binaire du CDC

Tucker Carlson a déclaré que l’épidémiologiste du CDC, Jo Walker, était un « activiste de gauche ». (Fox News)

Fox News L’animateur Tucker Carlson a attaqué un épidémiologiste non binaire des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), affirmant qu’il s’agissait d’un «activiste de gauche» plutôt que d’un scientifique.

Carlson a récemment décrit la décision initiale du CDC de distribuer le vaccin aux travailleurs essentiels de première ligne avant les personnes âgées comme «eugéniques», car les personnes de couleur sont plus représentées parmi les travailleurs essentiels.

Dans un épisode de son Fox News spectacle Tucker Carlson ce soir mardi 22 décembre, l’ancre anti-LGBT + a déclaré que l’épidémiologiste Jo Walker, qui a contribué au rapport recommandant l’ordre des groupes prioritaires pour le vaccin COVID-19, n’était « pas un scientifique désintéressé » mais « un activiste de gauche. ».

Selon Metro hebdomadaire, Carlson a trompé Walker tout au long du segment, bien qu’il les ait attaqués parce qu’ils n’étaient pas binaires et qu’ils utilisaient leurs pronoms.

Il a dit: « [They] décris [themselves] comme «non binaire». [They] sont à peine dans [their] 20s… [They] affiche fièrement un drapeau transgenre dans [their] Compte Twitter.

« [They] vous dit que [their] les pronoms préférés sont eux et eux.

Il a dit que Walker «semble être américain» et a été scandalisé d’avoir décrit les États-Unis comme une «terre occupée».

Carlson a ajouté: «Alors voilà. Homme de science ou activiste politique? Nous vous laisserons répondre à la question. «

Je n’aime pas @TuckerCarlson. Du tout. Non pas parce que je suis en désaccord avec son idéologie politique ou sa position sur la politique, mais parce qu’il est un tyran. Il attaque personnellement des citoyens privés devant des millions de personnes. Attaque pour s’identifier comme non binaire sur leur compte Twitter. pic.twitter.com/madgQwlpCs – Américains pour l’espoir 🇺🇸 (@ americans4hope) 26 décembre 2020

@jo_walker_atl semble avoir désactivé son compte à la suite des réactions négatives et du harcèlement qu’ils ont subis. Les gens aiment @TuckerCarlson et @JordanSchachtel a chassé un jeune de Twitter en le calomniant à tort pour avoir osé avoir des positions parfaitement défendables. Horrible. – Arvind Raj 💛🌈 🏳️‍🌈 🇲🇾 🚹 💛 (@Azariaen) 23 décembre 2020

Après le segment, Walker a reçu tellement de «réactions négatives et de harcèlement» en ligne qu’ils ont été forcés de désactiver leur compte Twitter.

Un utilisateur de Twitter a décrit Carlson comme un «intimidateur» tandis qu’un autre a déclaré qu’il «avait chassé un jeune de Twitter en le calomniant à tort pour avoir osé avoir des positions parfaitement défendables».

Plus tôt ce mois-ci, les amoureux de Trump Fox News L’animateur a décrit un documentaire de HBO mettant en vedette de jeunes enfants transgenres comme «si troublant qu’il aurait été qualifié de crime il n’y a pas si longtemps».

Carlson a déclaré: «Dans tout le pays, de nombreux petits enfants reçoivent des bloqueurs de puberté et endommagent irréversiblement leur corps.

«Bien sûr, certains d’entre eux le regretteront plus tard. C’est grotesque. Si vous dites cela à voix haute, vous êtes puni. Target interdira votre livre. Vous aurez du mal à trouver un emploi.

« Ce n’est pas seulement un parent qui abuse d’un enfant à la télévision, c’est une épidémie à l’échelle nationale. »