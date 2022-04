Un homme vole la mariée de son meilleur ami après lui avoir avoué son amour dans le discours de son témoin

J’ai vu des vidéos virales de toutes sortes d’horreurs de mariage – des gens qui tombent à l’eau, quelqu’un qui vomit, des discours ratés, etc.

Mais une chose que je n’ai pas vue, c’est que le meilleur homme vole la femme en lui avouant son amour lors de son discours du meilleur homme.

Après avoir avoué son amour pour la femme de son meilleur ami, le témoin et la mariée ont fini par se marier plus tard.

Desiree White, 32 ans, sortait avec son ex-mari depuis le lycée lorsqu’elle a rencontré Bryant à l’école.

« Bryant et moi nous sommes rencontrés en classe au lycée », a déclaré White à Kennedy News. « J’avais un petit ami à l’époque et, à cause de cela, je n’allais vraiment pas parler à d’autres personnes. »

Mais quand elle a montré à Bryant une photo de l’homme qui allait devenir son ex-mari, il l’a immédiatement reconnu comme quelqu’un de sa période de déjeuner – les lançant tous les trois dans ce qu’ils croyaient être une amitié pour la vie.

« Bryant et mon ex-mari sont devenus les meilleurs amis et, parce qu’ils étaient des gars, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont tout fait ensemble », a déclaré White.

Elle a admis qu’elle n’avait jamais nourri de sentiments amoureux pour Bryant pendant leur amitié au lycée et qu’elle ne l’avait même jamais vu de cette façon.

« J’ai mis Bryant en place [on dates with other women] tellement de fois. J’ai eu des rendez-vous doubles avec lui et je dis toujours aux gens que je ne serais jamais sorti avec la personne qu’il était à l’époque », a déclaré White.

«Il avait beaucoup à faire pour grandir. Je ne le regardais pas vraiment de cette façon.

Sauf que lorsque Bryant a vu White parée de sa robe de mariée, il n’a pas pu cacher son affection.

« Le jour du mariage, je suis entrée dans le salon, juste au moment où j’avais fini de me préparer avec ma robe de mariée et mes cheveux. Bryant est entré dans la maison de mes parents et s’est figé et m’a regardée », a-t-elle raconté.

« J’ai dit: ‘Hey, quoi de neuf?’ Il a dit que j’étais belle. Je n’avais jamais eu un instant où il me regardait comme ça.

Cela ne s’est pas arrêté là, cependant, car il a avoué son amour pour elle lors de son discours du meilleur homme, laissant tout le monde sous le choc et émerveillé.

« ‘Je me souviens du premier moment où j’ai vu Désirée, je l’aimais' », a-t-elle raconté son discours. « ‘Je suis tombé amoureux d’elle. Je savais qu’elle devait être à moi. Je pensais qu’elle était la plus belle personne que j’aie jamais vue de ma vie.

Il a prononcé son discours lors de son mariage en 2010 devant 200 invités au mariage qui avaient commencé par rire de la situation avant de devenir un peu plus sérieux.

« ‘C’est la meilleure personne que j’aie jamais rencontrée. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme elle. Puis j’ai découvert qu’elle avait déjà un petit ami et j’ai pensé que je devais trouver un moyen de l’avoir, mais ensuite j’ai rencontré [White’s ex-husband] et nous sommes devenus amis « , a-t-il poursuivi, avant de terminer brusquement le discours en disant » » Je vous aime tous les deux – félicitations « .

White s’est rappelé être devenu rouge d’embarras, mais cela ne s’est pas arrêté là.

Plus tard dans la nuit, alors que son ex-mari déchirait la piste de danse avec sa demoiselle d’honneur, elle a partagé une danse avec un Bryant en état d’ébriété où il a demandé: «Pourquoi ne m’as-tu jamais donné une chance? J’aurais toujours pris soin de toi.

« Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire et il m’a dit : ‘Rien. je t’aime, j’aime [White’s ex-husband] », a-t-elle raconté. « Puis il s’est calmé. »

Pourtant, White a mal interprété les confessions d’amour de Bryant, les attribuant à l’alcool qu’il avait consommé ou peut-être à sa solitude.

« Je suis sûre que c’était parce qu’il était vraiment ivre et seul », se souvient-elle avoir pensé à l’époque. « Je savais, jusqu’à présent, qu’il avait des copines qui ne s’entraînaient pas et qu’il était en quelque sorte la troisième roue. »

Cependant, une fois que son propre mariage a commencé à échouer, sa relation avec Bryant a pris une tournure romantique.

« Lorsque [my ex and I] rompu et divorcé, j’ai traversé une dépression et j’étais moi-même vraiment isolé. Je ne voulais tout simplement pas faire d’effort pour quoi que ce soit », a-t-elle déclaré. « Il me demandait de manger avec lui ou de sortir et de regarder un spectacle. Il essayait d’être là pour moi.

Jusqu’au jour où ils s’embrassèrent.

« C’était sorti de nulle part. Quand il m’a embrassée, je n’ai pas arrêté, puis je l’ai embrassé en retour », a-t-elle ajouté. « J’ai été choqué que ce soit un bon baiser. C’était bon et naturel. »

Les amis se sont rapidement réunis et, en l’espace d’un an, White était enceinte de leur premier enfant – un fils nommé Sawyer qui a maintenant neuf ans et l’un des quatre.

Ils se sont mariés en 2012 et White n’a jamais été aussi heureux.

« Nous aimons être parents. Désirée, vingt ans, ne penserait pas qu’elle pourrait être mère de quatre enfants », a-t-elle proclamé. « Elle ne pouvait pas imaginer à quoi ressemblerait ma vie maintenant. »

C’est une bonne chose que le discours du meilleur homme de Bryant se soit avéré l’aider plus tard, mais j’espère que cela n’encouragera pas plus de gens à avouer leur amour pour la femme de leur meilleur ami lors de leur mariage.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.