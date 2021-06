Un homme tweete en direct sa nuitée à Waffle House après avoir perdu un pari

Nous avons tous fait un mauvais pari ou deux, mais lorsque le journaliste Lee Sanderlin est arrivé à la dernière place d’une ligue de football Fantasy, il s’est retrouvé coincé dans un Mississippi Waffle House pendant 24 heures.

Selon les termes de son contrat, il a pu gagner une heure pour chaque gaufre qu’il a mangée. Sanderlin a relaté son expérience dans un fil Twitter hilarant, qui est rapidement devenu viral.

Le défi a commencé jeudi, lorsque Sanderlin est arrivé au restaurant à 16h07 CST et a commandé deux gaufres « pour commencer ».

Je viens à vous en direct d’un Brandon, Mississippi Waffle House. Moi, un perdant total, je suis arrivé à la dernière place de ma ligue de football Fantasy. En guise de punition, je passe 24 heures dans un Waffle House. Chaque gaufre que je mange me fait gagner une heure. Il est 4:07 Central. pic.twitter.com/oRugzU7rQT – Lee Sanderlin (@LeeOSanderlin) 17 juin 2021

Au bout d’une heure et demie, Sanderlin avait consommé quatre gaufres, ce qui l’a laissé dans « un immense malaise ».

Le fil racontait les prochaines heures qu’il passa dans la Waffle House. Il a passé la nuit dans l’établissement (pas de sommeil !) et a mangé neuf gaufres au total pendant ses 15 heures au restaurant, ne partant que pour charger son téléphone dans la voiture ou vomir à l’extérieur du restaurant pour « se rallier » et faire de la place pour plus de gaufres.

Dans un message, il a dit qu’il était « plein de gaufres mais sans vie ».

Plein de gaufres mais sans vie – Lee Sanderlin (@LeeOSanderlin) 18 juin 2021

Sanderlin a également inclus quelques détails sur les autres clients de Waffle House avec lesquels il a parlé, notamment « deux gentils Mississippiens » qui lui a donné des Rolaids, un paire d’enfants qui a joué avec le système de son du restaurant et un diner qui a fait savoir à Sanderlin que ils avaient un Taser dans leur poche arrière. Sanderlin a également partagé ses interactions avec le personnel de Waffle House, qui avait douté de sa capacité pour terminer le défi.

Nous sommes entrés dans les heures de pointe de l’ennui. Tout le personnel est sorti pour ses pauses cigarettes. Cette maison de gaufres ne ressemble pas à une maison de gaufres sans personne ici pic.twitter.com/jv2epLvvvi – Lee Sanderlin (@LeeOSanderlin) 18 juin 2021

Sanderlin a finalement quitté le restaurant à 7 heures CST vendredi matin, annonçant qu’il ne mangerait « plus jamais » de gaufres.

« C’était horrible et je recommande à personne de ne jamais le faire », a-t-il conclu.

Bien que Sanderlin ne recommande l’activité à personne d’autre, les utilisateurs de Twitter ont suivi de près la saga. Une femme même est allé au restaurant prendre un selfie avec lui ; un autre a demandé s’il revenir pour une photo.

D’autres ont déclaré que Sanderlin les avait inspirés pour obtenir leurs propres gaufres Waffle House.

La plupart étaient simplement impressionnés par la patience de Sanderlin et la quantité de gaufres qu’il a pu consommer, l’appelant « vraiment inspirant » et suggérant que Tom Hanks le dépeint dans une éventuelle adaptation cinématographique.

« Après tous les terribles événements de 2020 et déjà en 2021, je vous tire mon chapeau pour avoir apporté un peu de joie au monde », a écrit Une femme. « Merci et félicitations d’être sorti de Waffle House vivant et, surtout, bien. »

