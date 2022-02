Un homme trouve des Sims noirs enchaînés dans un sous-sol alors qu’il jouait sur l’ordinateur de son ex

Chaque relation naissante a ses hauts et ses bas – les drapeaux rouges que vous recherchez avant de devenir de plus en plus sérieux à propos de votre partenaire.

Qu’est-ce qui vaut la peine de regarder au-delà? Sur quoi peut-on travailler ? Prennent-ils un peu trop de temps pour répondre ? Ou sont-ils simplement de mauvais texteurs et sont-ils nuls pour tenir des conversations ?

Alors que certains d’entre eux pourraient être des dealbreakers pour certains, il y a un drapeau rouge qui devrait sans aucun doute envoyer tout le monde courir vers les collines, comme l’a dit TikToker Blake Babin.

Blake Babin dit que son ex-petit ami mettrait les Black Sims au sous-sol et les enchaînerait.

La légende de la vidéo virale de Babin, qui a reçu près de 6 millions de vues, confirme qu’il s’agissait d’une histoire vraie sur l’un de ses ex d’il y a cinq ans.

Le sous-titre de la vidéo dit « Quand vous jouez aux Sims sur votre ordinateur bfs et qu’il a des sims noirs enchaînés dans le sous-sol », tandis que le son qui dit « ça va le faire, vous n’avez pas à vous soucier de moi » joue et Babin enfile son manteau et quitte la pièce.

La vidéo a reçu tellement d’attention que Babin a décidé de faire une vidéo de suivi parlant de son ex et de la situation qui s’est produite où il a trouvé les Black Sims enchaînés dans le sous-sol.

« La relation a pris fin peu de temps après que cela se soit produit », a déclaré Babin dans la vidéo. « C’était un raciste, il était un peu misogyne, c’était un tricheur – il avait toujours son téléphone face cachée, je suis choqué d’avoir même été autorisé à utiliser l’ordinateur. »

Parlez des drapeaux rouges, ce gars a frappé presque tous les drapeaux majeurs – le strict minimum est de ne pas être raciste ou misogyne, mais ce gars était une triple menace.

Babin va plus loin pour parler de la confrontation entre lui et son ex après avoir trouvé les Sims enchaînés dans le sous-sol, montrant peu de remords du côté de l’ex.

« ‘Qu’est-ce que c’est? Que se passe-t-il ici ? Et il est énervé, je suppose, et il vient et il dit « Oh, ce n’est rien » », poursuit Babin. « Il pouvait voir que j’étais bizarre, alors il a commencé à s’inquiéter. »

C’est pire quand la personne ne se rend pas compte que ce qu’elle fait est un problème ou ne pense que c’est un problème quand quelqu’un d’autre l’appelle parce que Babin raconte comment il avait montré des signes de racisme et d’étrangeté de cette façon.

« Il y avait des moments où il pointait du doigt des Noirs dans la rue, ce qui est évidemment un comportement étrange et qui a beaucoup de sens maintenant, sachant qui il est », a expliqué Babin. « Il m’a pris l’ordinateur, il s’en est débarrassé, il l’a fermé et est parti très rapidement. »

Heureusement, Babin a dit qu’il avait rompu avec l’homme peu de temps après que cette situation se soit produite, et comme message à tout le monde, il a dit qu’il ne tolérait pas ce genre de comportement.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.