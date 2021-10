Un homme trouve 500 € dans un livre acheté chez Goodwill

DISTRI'HORSE33 Distri'Argile - Argile Verte en Poudre - Contenance: 500 g

Le saviez-vous? Connue depuis la préhistoire, l’argile est à la fois l'un des plus anciens matériaux utilisés par l’homme. Naturellement riche en minéraux et à ses vertus naturelles, l’argile verte fait partie depuis bien longtemps de la pharmacopée chez les chinois, les grecs et les romains. L’argile est une roche sédimentaire tendre à grains très fins, issue de l’altération de diverses roches. Elle présente la particularité d’être à la fois meuble quand elle est sèche, et plastique lorsqu’elle est additionnée d’eau. Voilà plusieurs siècles qu'il en est fait usage pour les cosmétiques ou comme curatif. Ce produit est extrait de carrières puis séché au soleil. C'est une source naturelle de minéraux et d’oligo-éléments, qu’elle renferme dans des proportions variables selon le type de sol dans lequel elle se trouve. L’argile est principalement composée de silicates d’aluminium, des minéraux dérivés de la silice, et contient également du potassium, du sodium, du calcium, du fer ou encore du magnésium. Dans quantités moins importantes, on y trouve du zinc, du phosphore, du cobalt, du manganèse et du cuivre, entre autres. L'argile verte est employée depuis des centaines d'années, notamment pour réaliser des catasplasmes après un coup ou des efforts violents chez le cheval : Distri'Argile est une argile verte en poudre afin que vous puissiez confectionner à la demande des emplâtres et des cataplasmes pour les membres de vos chevaux. Vous pouvez l'employer en l'applicant sur un oedeme pour contribuer à sa résorbtion, un membre chaud ou engorgé. Préparez votre argile en la mélangeant à de l'eau : Dans un récipient solide placez un peu d'argile. Commencez à couvrir doucement d'eau, laissez cette dernière être absorbée par l'argile. Remuez doucement avec une spatule en bois. Rajoutez un peu d'eau si nécessaire. Une fois que vous avez obtenu un mélange homogène, appliquez le sur votre cheval. Utilisations possibles de Distri'Argile : Réalisé un cataplasme à la carte pour les plaies ou contusion de votre cheval. Argile Verte + Fenugrec En cataplasme, contre les contusions, inflammations cutannées douleurs rhumatismales et névralgiques Argile Verte + Curcuma En pansement contre les contusions, foulures, coupures, piqûres d'insectes et les plaies. Argile Verte + Harpagophytum En cataplasme sur les articulations ou contusions pour soulager les phénomènes douloureux, réduire les hématomes. Argile Verte + Arnica En catasplame (ne pas appliquer sur les plaies) sur les entorses, furoncles, contusion, les articulations ou tendons douloureux présentant une inflammation, les piqûres d'insectes. Forme - Présentation : Poudre - A appliquer sur la zone atteinte - Pour ôter facilement l'argile n'hésitez pas à "shampouiner" la zone où l'argile a été appliquée. Disponible en : Sac Kraft 100% compostable de 500g (vendu sans mesure) Sac Kraft 100% compostable de 900g (vendu sans mesure) Lot de 3 sacs Kraft 100% compostable de 900g (vendu sans mesure) Attention visuel non...