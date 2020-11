Un homme trans se bat pour être légalement nommé le père de son enfant

Freddy McConnell parle de son combat judiciaire de quatre ans pour être reconnu comme le père de son enfant pour la première fois. (Youtube)

Lorsque Freddy McConnell a décidé que la meilleure voie pour fonder une famille était pour lui de devenir enceinte, il a supposé qu’il serait enregistré comme le père de son enfant et que le fait qu’il soit transgenre resterait «une affaire personnelle».

Freddy est légalement un homme, donc cela semblait une hypothèse sûre – et cela aurait été dans d’autres pays.

Mais en lisant une discussion dans un groupe Facebook, Freddy s’est rendu compte qu’il avait eu horriblement tort: ​​les hommes trans au Royaume-Uni qui accouchent sont obligés d’être nommés «mère» sur l’acte de naissance de leur enfant.

En tant que journaliste, Freddy McConnell se trouvait dans une position relativement inhabituelle pour une personne trans en ce sens qu’il avait accès à des contacts juridiques, et il a finalement trouvé un avocat spécialisé en droit de la famille LGBT + qui se battrait, pro bono, pour qu’il soit enregistré comme son père ou parent de l’enfant. Il pensait, et son avocat était d’accord, que le problème était simplement un oubli; une lacune dans la loi, qui s’était formée avant la prise de conscience généralisée des parents trans.

Ce qui s’est passé ensuite a été largement rapporté, malgré la tentative initiale de Freddy de rester anonyme: quatre ans de bagarres judiciaires, Freddy ayant finalement perdu son procès devant la Cour d’appel plus tôt cette année. Le mois dernier, la Cour suprême a rejeté son appel de cette décision – le laissant sans autres options juridiques au Royaume-Uni.

Maintenant, pour la première fois, il raconte sa version de ce qu’il appelle l’approche «dystopique, paresseuse et incohérente» du gouvernement envers les parents trans.

«Nous avons pensé que nous allions simplement présenter cela au gouvernement et lui dire, peut-être voulez-vous corriger cela ou clarifier cela?» Freddy se souvient sur sa chaîne YouTube. «Nous nous sommes sentis vraiment positifs à ce sujet. C’était en 2016 et toute la panique morale transphobe au Royaume-Uni était beaucoup plus calme. C’était en marge. Cela n’avait pas totalement envahi le discours public sur les personnes trans dans les médias.

L’affaire n’était pas censée être radicale ou révolutionnaire. Freddy dit qu’il pensait qu’ils soulignaient simplement une incohérence dans la loi.

«Il ne s’agit pas d’un homme qui accouche et de savoir s’il est une mère ou un père», dit Freddy. «Il s’agit de la façon dont la loi au Royaume-Uni ignore les parents trans, à tous les niveaux, non seulement nous ignore, mais aussi nous discrimine activement – en nous donnant une pleine reconnaissance juridique, puis en la supprimant au moment où nous devenons parents.

Pas seulement la loi, mais aussi les avocats du gouvernement – qui, selon Freddy, ont présenté des arguments «queerphobes» devant les tribunaux.

«Fondamentalement, le tribunal était juste plein de vieux hommes blancs cis», dit-il. «Et ils ne l’ont tout simplement pas compris. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas les personnes trans comme des personnes à part entière.

«L’idée que n’importe quel citoyen peut aller devant les tribunaux et obtenir un procès équitable n’est pas vraie, surtout si vous faites partie d’une minorité largement mal comprise.»

Mais Freddy McConnell n’abandonne pas: il a promis à son enfant avant sa naissance qu’il se battrait pour obtenir des documents exacts. Le faire répertorier comme leur mère est «déroutant et pourrait les mettre en danger», dit Freddy.

«Leurs documents sont faux, inexacts et déroutants», poursuit-il. «Cela les obligerait à entrer dans les détails sur les antécédents médicaux de leurs parents s’ils devaient produire leur certificat de naissance pour un emploi de haut niveau… ou lors d’une vérification de casier judiciaire.

«Le fait de devoir produire son certificat de naissance le ferait croire qu’il a une famille queer, plutôt que d’être quelque chose qu’il peut choisir de divulguer, quand et quand c’est sûr et approprié.»

Pour honorer sa promesse, Freddy va maintenant porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il faudra six ou 12 mois avant qu’il sache si la CEDH a accepté leur demande, et probablement encore plusieurs années pour que l’affaire soit entendue – mais la CEDH entend déjà plusieurs affaires similaires, y compris celles de Russie, d’Allemagne et de France.

«Nous ne sommes donc certainement pas seuls dans cette bataille», dit-il, ajoutant que «ce n’est pas seulement pour mon enfant, mais pour des centaines de familles à travers le Royaume-Uni qui sont dans cette situation».

«Si cela pouvait conduire à une solution non seulement pour les familles trans, mais aussi pour les familles LGBTQ, où nous sommes tous égaux dans le système d’enregistrement des naissances, et qu’il n’y a pas d’acte de naissance avec ‘mère’ et ‘père’ juste pour couples hétérosexuels cis… ce serait génial.

Freddy McConnell souligne le temps qu’il faut pour opérer des changements par les tribunaux et la lenteur avec laquelle d’autres droits trans ont été obtenus – l’adoption de la loi sur la reconnaissance du genre, qui est devenue loi en 2004, a commencé par des recours judiciaires pour la reconnaissance juridique dans les années 1980.

«Mon cas pourrait être le premier, et il pourrait échouer», dit Freddy. «Ce ne sera certainement pas le dernier.»