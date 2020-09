Un homme sur un jetpack s’est envolé pour l’aéroport de Los Angeles

Pendant le week-end, les avions n’étaient pas le seul moyen de transport à sillonner le ciel au-dessus de LAX, l’aéroport de Los Angeles. Deux pilotes d’American Airlines et de Southwest Airlines ont en effet identifié un homme avec jetpack l’intention de voler à proximité de l’aéroport, en rapportant l’information à la tour de contrôle. “Tour, nous venons de croiser un gars avec un jetpack”, a déclaré le pilote d’American Airlines, qui à l’époque volait à une altitude d’un peu moins d’un kilomètre, la même altitude maintenue par le nouvel Iron Man. “Tour, nous avons dès qu’il a vu le gars passer », a déclaré le chauffeur de Southwest.

L’étrange rencontre, que l’un des contrôleurs aériens a décrite comme «seulement possible à Los Angeles», n’est pas vraiment si étrange en théorie. A quelques kilomètres de l’aéroport, en effet, se trouve le siège de JetPack Aviation, une société basée à Moonpark – à une heure de LAX – et équipée de deux jetpacks capables d’atteindre 4500 mètres de haut. En plus d’offrir des vols au-dessus de son siège social, JetPack Aviation a fait le tour du monde et aussi dans le ciel de Los Angeles. Dans le cas curieux du week-end, cependant, il n’y a qu’un seul problème: une fois contactés par la presse américaine, les dirigeants de l’entreprise ont expliqué que le jetpack n’appartenait pas à leur flotte.

«Nous ne l’avons pas fait», a déclaré le PDG David Mayman. “Nous essayons de savoir de qui il s’agissait. Nous ne vendons pas nos jetpacks et nous savons où ils se trouvent.” Mayman s’est également demandé si l’observation impliquait un jetpack, étant donné que seules quelques entreprises en construisent un capable d’atteindre ces hauteurs mais qu’aucune ne risquerait ses opérations avec une telle manœuvre capable de mettre en danger les pilotes, les avions et les passagers. De plus, le PDG explique que le pilote du jetpack aurait dû utiliser un parachute pour revenir au sol: les jetpacks de ce type peuvent fonctionner pendant une dizaine de minutes, mais une fois la hauteur de visée atteinte, le retour au sol aurait dû se faire en parachute. “Je n’ai entendu parler d’aucun atterrissage de parachute près de LAX.” Selon Mayman, celui repéré par les deux pilotes aurait pu être un drone équipé d’un mannequin.