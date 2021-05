Un homme subit la première greffe de poumon double «  COVID-à-COVID  » réussie

Après avoir passé des mois sous respirateur, Renato Aquino, 65 ans, est sur le point de se rétablir après être devenu le premier patient connu avec COVID-19 à recevoir une «double greffe de poumon COVID-à-COVID» aux États-Unis.

Aquino, qui a immigré des Philippines dans l’Illinois pour poursuivre une carrière en médecine il y a 30 ans, a travaillé en première ligne de la pandémie en tant que technicien du sang. Le 14 mai 2020, il s’est rendu à l’hôpital car il souffrait d’essoufflement dû au coronavirus.

Dans un communiqué de presse de Northwestern Medicine, Aquino a expliqué: «J’étais un homme en bonne santé sans problème de santé sous-jacent, mais mes symptômes ont commencé par de la fièvre et se sont rapidement aggravés. Le 14 mai, j’ai appelé ma nièce et lui ai dit: « Je ne peux pas respirer – je vais aux urgences. » À partir de ce jour, ma vie a complètement changé.

Renato Aquino, un technicien sanguin, a été libéré de l’hôpital cette semaine après près d’un an de traitement COVID-19. Actualité s NBC

Aquino a été placé sous respirateur avant d’être transféré dans un deuxième hôpital et placé sous assistance respiratoire. Il a été placé sur une machine d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), qui soutient les poumons et le cœur. Il est resté sur l’ECMO pendant deux mois, puis a été remis sur un ventilateur parce que ses poumons ne récupéraient pas bien. Les médecins ont demandé à sa nièce, Tasha Sundstrom, de commencer à planifier ses funérailles en fonction de son état.

«J’ai fait tous les arrangements et le lendemain, il nous a prouvé le contraire, il voulait vivre», a expliqué sa nièce lors d’une conférence de presse de Northwestern Medicine.

Aquino a contracté le COVID-19 l’année dernière, ce qui a causé des «dommages permanents» à ses poumons, selon son médecin, le Dr Ankit Bharat. Actualités NBC

Sundstrom a appris plus tard dans un reportage que Northwestern Medicine effectuait des greffes de déjeuner sur des patients COVID-10 et l’a mentionné aux médecins de son oncle, qui ont ensuite transféré Aquino à l’hôpital Northwestern Memorial en février.

Étant donné que le COVID-19 avait causé des dommages permanents à ses poumons, Aquino a été placé sur une liste de donneurs de poumon, selon son médecin, le Dr Ankit Bharat, chef de la chirurgie thoracique à Northwestern Medicine. Une semaine plus tard, Bharat a appris la bonne nouvelle qu’un donneur avait été trouvé.

Les poumons donnés provenaient d’un donneur qui avait eu un cas léger à modéré de COVID-19 et qui est décédé plus tard de causes médicales indépendantes. Les antécédents du donneur ont été examinés pour s’assurer que leur infection au COVID-19 n’était pas un cas grave, selon le Dr Rafael Garza-Castillon, un autre chirurgien thoracique de Northwestern Medicine.

Suite à une double greffe de poumon «COVID-to-COVID», Aquino est ravi de retourner à ses activités favorites. « Je vais être chanteur! » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine. Actualités NBC

«Lorsque notre équipe a reçu l’appel que des poumons étaient disponibles d’un donneur qui avait précédemment le virus, nous savions qu’une greffe de poumon« COVID à COVID »était sa meilleure chance de survie», a déclaré Bharat, selon le communiqué de presse. «Après avoir passé une semaine sur la liste d’attente pour la transplantation, Renato a reçu de beaux poumons sains – marquant une nouvelle étape pour la transplantation pulmonaire. Il n’y a aucune preuve de réactivation du COVID-19 dans les poumons de Renato et il est sur la bonne voie pour un rétablissement complet.

Lors de la conférence de presse, Bharat a expliqué: «Avec les bonnes procédures en place, il est absolument sûr d’utiliser ces organes (d’un donneur qui a eu le COVID-19).»

Après près d’un an de traitement au COVID-19, Aquino a déclaré lors d’une conférence de presse: « Je sais, » merci « ne suffit pas. » Actualités NBC

Au cours de la dernière année, les médecins ont fait des progrès dans le traitement des patients atteints de COVID-19. L’été dernier, une femme de 28 ans est devenue le premier patient COVID-19 du pays à recevoir une double transplantation pulmonaire vitale. Cette année, un père de trois enfants de 24 ans se remet du COVID-19 après avoir reçu une greffe de rein simple et de double poumon.

Aquino a parlé de sa chirurgie vitale lors de la conférence de presse, en disant: « Merci, ce n’est pas assez. »

Maintenant qu’Aquino est sorti de l’hôpital, il dit qu’il se sent «merveilleux» et qu’il est prêt pour son deuxième acte. Après tout, il y a une chose au monde qu’il attend le plus: le karaoké!

