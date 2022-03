Un homme s’en prend à sa sœur tout en défendant sa femme pour avoir révélé que son mari l’avait trompé

Un homme sollicite l’avis d’Internet après qu’une dispute l’ait mis en désaccord avec sa sœur.

L’homme s’est rendu sur Reddit pour raconter une histoire sur les problèmes conjugaux de sa sœur et de son beau-frère et comment cela causait des problèmes dans sa vie personnelle.

Après que sa femme ait surpris le mari de sa sœur en train de tricher, la sœur a fini par s’en prendre à sa femme.

La femme de l’homme est barman et, après avoir surpris le mari de sa belle-sœur en flagrant délit, lui a annoncé la nouvelle en privé.

Après la querelle, qui s’est terminée avec sa sœur en courant hors de la pièce en pleurant, il a écrit à ce sujet sur le subreddit « r/AmIthe A-trou» (AITA) pour savoir s’il était justifié dans ses actions.

Sur le subreddit, les gens peuvent publier leurs situations difficiles pour que les autres puissent les lire, et ils peuvent décider si « Vous êtes le trou A » (YTA) ou « Pas le trou A ». En d’autres termes, les gens peuvent décider si l’affiche est correcte ou non.

L’homme explique que sa sœur, dans un accès de rage, a fini par dire à sa femme qu’elle était une « w-re qui aime rompre les mariages ».

La situation a atteint son paroxysme lors d’un dîner de famille lorsque le beau-frère a avoué à d’autres membres de la famille qu’il avait triché.

L’homme a envoyé à sa sœur un long texto lui demandant de s’excuser auprès de sa femme, et elle l’a fait.

Il pensait à tort que ce serait la fin de la dispute.

La situation a repris lorsque son père les a invités tous les quatre pour fêter son anniversaire.

Étonnamment, quand il est arrivé, sa sœur était là avec son mari infidèle.

Au début, les choses semblaient bien se dérouler.

« Tout le monde était cordial les uns envers les autres et personne n’a mentionné l’infidélité de ma BIL », écrit l’homme.

La situation s’est détériorée lorsque sa femme, qui était alors en béquilles, a demandé à son beau-frère de se déplacer pour qu’elle puisse s’asseoir.

« Ma sœur s’est fâchée contre ma femme parce qu’elle était » trop amicale avec son homme « », explique l’homme dans le post de Reddit, affirmant que ce sont les mots exacts que sa sœur a utilisés.

« Elle a commencé à crier sur ma femme parce qu’elle « fait ce qu’elle fait toujours » et « détruit les relations des autres ». »

En réponse, l’homme a frappé sa sœur avec une insulte à lui.

« Je suis intervenu et j’ai dit à ma sœur d’arrêter de crier sur ma femme et d’arrêter d’agir » extrêmement précaire devant d’autres femmes et d’aller consulter ou quelque chose comme ça « . »

Lui et sa femme sont partis peu de temps après et son beau-frère lui a envoyé des excuses au nom de sa sœur, mais lui a également dit qu’il devrait s’excuser auprès d’elle pour avoir été impoli.

Sa femme et d’autres membres de la famille ont déclaré qu’il était trop dur avec sa sœur, ce qui l’a incité à poser la question à Reddit.

Les lecteurs ont vivement critiqué les actions de sa sœur et de son beau-frère, faisant dans certains cas des blagues à leurs dépens.

« Envoyez votre BIL par SMS et suggérez que s’il arrête de dormir, cela pourrait améliorer les choses », a écrit le commentaire principal.

Certains commentateurs ont mentionné que sa sœur se déchaînait contre la mauvaise personne et que sa femme était la victime d’une colère injuste.

« Votre sœur » tue le messager « et évacue la colère qu’elle devrait ressentir envers son mari sur votre femme », a écrit un autre commentaire important.

Histoires liées de YourTango :

« Elle a complètement tort. Votre sœur a besoin de conseils pour l’aider à rediriger et à recentrer le ressentiment et l’embarras qu’elle ressent et à apprendre à les surmonter.

Beaucoup ont également félicité l’affiche pour avoir défendu sa femme quand elle en avait besoin.

« NTA – des accessoires pour avoir défendu votre femme », a écrit un autre commentaire de premier plan.

« Bien que votre sœur ait des problèmes personnels, cela ne veut pas dire qu’elle doit s’en prendre aux autres. À mon avis, ce qu’elle a dit à votre femme est bien pire que ce que vous lui avez dit.

Les membres de la famille devraient être les personnes qui restent à vos côtés contre vents et marées, et ne devraient pas vous rabaisser, vous ou d’autres êtres chers, pour avoir essayé de les aider.

Jonathan Alfano est un stagiaire en rédaction qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Il est senior à l’Université de Floride centrale avec une spécialisation en journalisme avec une mineure en affaires sportives. Suivez-le sur Twitter pour plus.