Un homme se rend dans les coulisses du Wireless Festival sans billet et donne son téléphone à Chris Brown

Un homme est devenu viral sur TikTok après avoir expliqué comment il avait réussi à se faufiler dans les coulisses du Wireless Festival et à donner son téléphone au chanteur Chris Brown.

L’utilisateur de TikTok, husnain_asif, a pu entrer directement malgré l’absence de billet pour le festival, qui a organisé son premier des trois week-ends depuis Crystal Palace dans le sud de Londres et a présenté A € AP Rocky en tête d’affiche aux côtés de Chris Brown.

Les billets pour l’événement coûtaient environ 100 € par jour, mais ce type n’a pas payé un sou – et s’est acquis une renommée virale en plus.

Commençant sa vidéo avec la légende « Regardez-moi entrer dans le sans fil sans billets », Asif se filme à l’extérieur du site du festival marchant délibérément vers l’entrée. Il affirme que porter « des lunettes de soleil et tout en noir pour avoir l’air important » était la clé, et incroyablement, il est autorisé à marcher dans les coulisses.

L’homme n’en a pas fini, cependant, et quitte rapidement le chemin à travers une brèche dans la clôture avant de se retrouver devant une porte gardée par deux agents de sécurité.

Attendant son heure, il attend que la voie soit dégagée avant de sprinter à travers la porte ouverte et vers la scène principale.

Il a déjà fait beaucoup – et en partageant cela a sûrement alerté une sorte d’autorité sur son crime – mais Asif ne s’arrête pas là non plus.