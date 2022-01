Un homme se fait virer d’un serveur après avoir publié une vidéo TikTok sur sa mère

Un homme a posté sur Reddit pour demander aux gens s’ils pensaient qu’il avait tort de faire virer un serveur à cause d’une vidéo TikTok.

Il explique que sa mère lui avait rendu visite aux États-Unis pour des vacances. Un jour, alors qu’il était au travail, sa mère est allée dans un café près de chez lui.

Il explique en outre qu’elle vient d’un pays d’Asie du Sud-Est et qu’elle ne connaissait pas la culture du pourboire aux États-Unis.

De retour à la maison, il se rend compte que sa mère n’aurait pas su donner de pourboire à son serveur et se sent immédiatement coupable de ne pas l’avoir prévenu et d’avoir privé le serveur d’un pourboire.

“J’oublie qu’elle ne connaît pas les pourboires ici (où elle vit, il y a des frais de service importants inclus, donc vous ne donnez pas vraiment de pourboire dans les restaurants, et certainement pas dans les petits).”

Il a ensuite demandé à sa mère qui était le serveur: « Je lui demande quel serveur, elle décrit quelqu’un que je connais sous le nom de Jane (25ish F). »

L’homme est allé au café le lendemain pour s’excuser auprès du serveur. Il a même fini par payer au serveur un pourboire de 70 %.

Il pensait que c’était la fin mais après quelques jours, son ami lui a envoyé un lien vers une vidéo TikTok publiée par Jane à propos de sa mère.

« Jane a filmé l’arrière et le côté de sa tête, a fait des blagues sur les gens qui venaient de ‘f-ck sait’ ne donnant pas de pourboire parce que c’est ‘l’homme mange le monde des chiens’, a aboyé tranquillement sur la vidéo. »

Comme Jane avait plusieurs followers, la vidéo avait beaucoup de likes et de commentaires. Alors le lendemain, l’homme est allé au café pour parler à Jane et lui demander de retirer la vidéo.

Cependant, Jane a refusé de le retirer, affirmant que « c’est son droit ».

À ce moment-là, le gérant du café s’est approché d’eux et l’homme leur a expliqué la situation.

« [The] le directeur arrive, Jane raconte la partie de basculement et qu’elle a fait une vidéo « par désespoir » et qu’elle ne la retirerait pas.

L’homme a même ajouté plus de contexte au responsable en expliquant que sa mère avait dit qu’elle ne connaissait pas la culture du pourboire et qu’il était revenu et s’en était excusé.

Alors que le directeur n’a rien fait tout de suite, l’homme a découvert plus tard que Jane avait été renvoyée.

Ce n’était toujours pas la fin.

La mère de Jane a posté sur Facebook en expliquant comment l’homme a fait virer Jane et comment certaines personnes ne respectent pas les serveurs, omettant commodément la vidéo TikTok.

Le message a fait sensation en ligne avec de nombreuses personnes soutenant Jane car elles ne connaissent pas toute l’histoire.

Cela a amené l’homme à se demander s’il n’était peut-être pas allé un peu trop loin. Il a donc demandé aux internautes ce qu’ils en pensaient. « Aurais-je dû traîner ma mère de 70 ans pour m’excuser auprès de Jane ? Que puis-je faire exactement maintenant ? »

Après avoir connu toute l’histoire, les gens savaient que l’homme n’avait pas tort du tout et ont traité le serveur de raciste.

Un utilisateur a commenté : « C’est tout simplement du racisme et le pourboire n’est toujours pas obligatoire, même s’il est courant de donner un pourboire. Elle ne mérite même pas un pourboire.

Un autre utilisateur a commenté : « Il ne s’agit pas seulement de ne pas donner de pourboire non plus. Son TikTok était carrément raciste, et je pense que c’est en grande partie la raison pour laquelle l’attitude du manager a changé en le voyant.

Un utilisateur a également commenté la façon dont les actions de Jane peuvent affecter le café de manière négative, ce qui explique également pourquoi elle a été licenciée,

« Elle a fait une vidéo raciste qui, à elle seule, pourrait être interprétée négativement par une entreprise, car elle s’inquiéterait d’un contrecoup négatif pour son emploi. »

Un utilisateur a également déclaré que la culture du pourboire n’existe pas dans de nombreux pays et que de nombreux serveurs doivent en être conscients et en tenir compte,

« Bien que nous ayons besoin de connaître les pratiques de pourboire, lorsque nous allons quelque part en tant que touristes, les travailleurs des services doivent être conscients que les coutumes sont différentes dans le monde. Il y a des pays où le pourboire est totalement inacceptable.

Sanika Nalgirkar, MFA est écrivaine et stagiaire éditoriale chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité, le style de vie et la culture pop.