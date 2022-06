Un homme se demande s’il a tort de proposer sa petite amie au mariage de son frère

Les mariages sont censés être le jour le plus heureux pour tout le monde. Vous vous mariez avec quelqu’un avec qui vous êtes prêt à passer votre vie et à vivre heureux dans les années crépusculaires avec eux.

Il est donc compréhensible que vous souhaitiez être au centre de l’attention lors de votre grand jour. Mais cela ne signifie pas que certaines personnes ne poussent pas cette idée trop loin.

Ce fut le cas dans la vie d’un homme après que son frère se soit disputé avec lui pour avoir proposé à sa petite amie le jour de son mariage.

En conflit avec cela, l’homme s’est tourné vers le « r / AmItheA–hole » de Reddit pour expliquer sa situation.

Comment cela fonctionne dans ce subreddit, c’est que vous parlez à cette communauté d’un argument qui vous dérange.

Vous donnez votre version de l’histoire, et après un certain temps, la communauté décidera de noter votre histoire en disant « tu es le trou » (YTA), ou vous n’êtes « pas le trou du cul » (NTA).

Le message original commence par parler de la façon dont son frère s’est marié la semaine dernière.

Un grand mariage sur la plage avec 100 personnes, et avant le début de la cérémonie officielle, les mariés prenaient des photos et tout le monde marchait le long de la plage.

L’homme décide de se promener sur la plage avec sa petite amie.

« Mon amie et moi sommes ensemble depuis 10 ans et avons un enfant ensemble », écrit-il. « Le mariage n’a tout simplement jamais été évoqué. Nous ne sommes vraiment pas du genre romantique tous les deux. »

Il dit en plaisantant à sa petite amie après avoir eu leur fils, il lui proposera un jour sur une plage au coucher du soleil.

Une fois le mariage terminé, l’homme et sa petite amie décident de marcher à nouveau le long de la plage.

« Nous étions seuls, personne ne faisait même attention à nous parce qu’il y avait 100 personnes là-bas », écrit-il.

« Je lui ai juste demandé ‘Alors, plage au coucher du soleil… Veux-tu m’épouser ?’. Elle a dit [yes]nous avons bien rigolé, pris un selfie ensemble, et nous sommes retournés lentement vers le site de la réception. »

Il dit que ce sera un mariage au palais de justice et n’a encore dit à personne qu’ils allaient se marier.

Deux jours après le mariage, la petite amie de l’homme publie le selfie sur ses réseaux sociaux, le taguant et le sous-titrant « enfin épouser l’amour de ma vie, et une demande en mariage à la plage au coucher du soleil! »

Tous ceux qui les connaissent savent que ce n’est qu’une légende sarcastique et une blague, mais son frère pense le contraire.

« Frère et SIL [sister-in-law] nous a appelés très contrariés quelques heures après ce message », explique-t-il. « SIL a dit que nous avions ridiculisé leur mariage avec notre message. Mon frère a dit que je suis un AH pour avoir fait ma demande en mariage au mariage de quelqu’un d’autre. »

Il termine son message en demandant s’il a tort pour ce qu’il a fait.

Non, il ne l’est pas, car il n’a fait sa demande en mariage devant personne.

« J’étais prêt à dire que tu es le trou du cul mais tu n’as pas proposé devant tout le monde, tu ne l’as pas annoncé à la réception et tu as attendu deux jours pour le poster alors NTA. SIL est celui qui est ridicule ici », a commenté un utilisateur.

Beaucoup ont eu le même sentiment envers la situation de l’homme.

Il n’était avec personne et il ne l’a annoncé que deux jours plus tard, mais maintenant sa belle-sœur et son frère disent qu’il est impoli de faire ça devant personne.

Proposer pendant un mariage est un manque de respect massif envers quelqu’un, mais tout le monde s’accorde à dire que puisque personne ne l’a remarqué et qu’il l’a fait avec tant de désinvolture, aucun mal n’a été fait.

S’il s’était mis à genoux et que quelqu’un l’avait remarqué, le sujet aurait été différent. Au lieu de cela, son frère réagit de manière excessive et refuse d’entendre sa version de l’histoire.

Peut-être qu’en temps voulu, ils pourront s’asseoir et il pourra lui parler de la situation, et avec un peu de chance, tout le monde pourra se réconcilier, en revenant à la façon dont les choses étaient avant.

