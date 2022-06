Un homme se demande s’il a eu tort de jeter le cadeau de fête des pères de son beau-fils

Un homme se demande s’il a eu tort d’avoir jeté devant lui le «cadeau» de la fête des pères de son beau-fils.

L’homme de 38 ans a publié l’histoire de son conflit avec son beau-fils de 16 ans sur le tristement célèbre subreddit « r/AmItheA–-hole » (AITA).

Le forum permet aux gens de partager leurs débats moraux avec un public de millions de personnes, puis les lecteurs peuvent attribuer une note en fonction de qui était le plus justifié, les deux notes les plus courantes sont « Vous êtes le trou A– » (YTA) et » Pas le trou A » (NTA).

L’homme est sobre depuis trois ans après avoir lutté contre l’alcoolisme.

Il écrit que sa lutte contre l’abus d’alcool a été «la période la plus difficile de ma vie», mais il va beaucoup mieux depuis qu’il est devenu abstinent.

Le mariage de sa femme l’année dernière a joué un grand rôle dans sa vie, la changeant pour le mieux.

Sa relation avec son beau-fils, cependant, qu’il appelle Jake, est ténue.

« Jake et moi ne sommes pas vraiment proches mais nous avons une relation cordiale », a écrit l’homme, « son père est sur la photo, il est donc assez clair qu’il ne me voit jamais comme un père. »

Il poursuit en expliquant comment lui et Jake se sont affrontés dans le passé.

La plupart des conflits antérieurs impliquent que Jake endommage certaines des affaires de son beau-père et le fait payer, mais cela va parfois un peu trop loin.

« Il se moque aussi constamment de ma sobriété chaque fois qu’il en a l’occasion », a-t-il écrit. « Certains problèmes ont été résolus avec le temps, mais la » moquerie « est à peu près toujours là. Je lui ai dit, j’ai dit à ma femme ce que cela me faisait ressentir, mais je n’ai abouti à rien.

La fête des pères s’est déroulée et la famille de sa femme est venue célébrer l’occasion avec eux.

Jake a apporté un cadeau à son beau-père, ce qui a été une surprise car il ne s’en soucie généralement pas.

L’homme pensait que Jake pourrait enfin venir vers lui jusqu’à ce qu’il l’ouvre.

Le « cadeau » pour son beau-père sobre était une fiole et un verre.

« J’avais l’impression qu’il se moquait ou se moquait de l’une des luttes les plus importantes et les plus difficiles de toute ma vie », a déclaré l’homme. « Je me suis figé… Je ne savais pas quoi dire ni comment agir puisque tout le monde me regardait littéralement. Jake riait fort et c’est là que je me suis fait p — ed.

Se sentant blessé et en colère, l’homme s’est brusquement levé de table et a sorti le «cadeau» à l’extérieur pour le jeter à la poubelle.

En se levant, il a dit à Jake que la flasque « n’appartient pas à ma maison ».

Malgré les circonstances, sa femme et sa famille ont désapprouvé ses actions.

Sa femme a dit que Jake « le taquinait juste » et qu’il devrait « se détendre ».

Il a ajouté qu’il y avait des tensions entre tout le monde dans la maison et que ses beaux-parents lui avaient donné le traitement silencieux depuis que cela s’était produit.

Les lecteurs ont défendu l’homme et ont voté qu’il était NTA.

Beaucoup ont critiqué les actions de Jake et ont suggéré à l’homme de vraiment réfléchir à leur relation à l’avenir.

« Votre beau-fils savait ce qu’il faisait et vous n’étiez pas dramatique », a déclaré un commentateur. « Offrir à un alcoolique en convalescence un cadeau d’alcool n’est pas seulement une chose horrible à faire, mais cela peut réintroduire la tentation. Je pense que tu as très bien réagi mais ton beau-fils est un AH.

« Votre femme permet à son gosse de se moquer de votre sobriété. Ce n’est pas une querelle de famille normale, c’est sérieux », a déclaré un autre commentateur. « Si votre femme est si égocentrique, vous devriez vraiment reconsidérer ce mariage. Qu’est-ce qu’elle apporte à la table à part un enfant affreux dont elle n’est apparemment pas la mère?

