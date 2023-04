Un homme reprend la boisson qu’il a achetée à une femme après l’avoir vue parler à un autre homme

APS Fontaine à boisson - 4 l - Dispositif de refroidissement APS-10872

Une fontaine à boisson originale alliant bois foncé et acier inoxydable Proposez des boissons fruitées bien fraiches, grâce au distributeur de jus APS, qui ne devrait faire défaut sur aucun buffet et trouve toujours preneur ! Son réservoir à jus transparent, fait pour durer, donne une idée claire de son contenu. D'un volume de 4 l, il n'a besoin d'être rempli que rarement. Les accumulateurs de froid qu'il contient veillent à ce que les boissons restent fraiches longtemps en les refroidissant par le haut et par le bas. Grâce à la position surélevée de la fontaine à boisson réfrigérée, il est possible d'actionner le robinet sans effort. Le socle et le plateau d'égouttage étant faits de bois foncé, il s'en dégage une impression sophistiquée. Le couvercle et la base en acier inoxydable viennent ajouter une touche d'élégance à l'ensemble. Commodité – fontaine à boisson transparente Dimensions généreuses – volume de 4 l idéal pour tout buffet Facilité d'entretien – base et plateau d'égouttage en bois ; récipient à jus en plastique de qualité, avec éléments en inox Commodité – robinet facile d'accès grâce à la position surélevée du réservoir Fraicheur – boisson maintenue au frais par des accumulateurs de froid situés au-dessus et en dessous du réservoir