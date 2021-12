Un homme refuse quand sa femme insiste pour donner son nom de jeune fille à son fils aussi

Les disputes pour les enfants peuvent être assez courantes pour les parents, car deux personnes ont des idées différentes sur l’éducation de leur enfant. Cependant, ce couple s’est engagé dans une énorme bagarre avant même la naissance de leur bébé.

Un homme a expliqué sur Internet comment il refusait de laisser son fils porter le nom de famille de sa femme.

Il a dit que sa femme et lui s’étaient disputés pour avoir laissé le bébé avoir deux noms de famille. Sa femme a gardé son nom de jeune fille après le mariage du couple et voulait clairement garder son nom dans la famille.

Ainsi, sa femme a fait valoir que leur bébé devrait avoir leurs deux noms de famille.

« Je me suis assis avec ma femme et je lui ai dit que mon fils allait avoir mon nom de famille et je l’ai expliqué pour qu’il n’y ait pas de confusion, mais elle n’était pas d’accord », a-t-il écrit.

« Je lui ai rappelé qu’elle devait garder son nom de jeune fille et donc nous sommes quittes. »

Le mari mentionnant qu’elle « devait garder » son nom donnerait l’impression qu’il croit qu’il a un certain contrôle sur elle et qu’elle devrait être reconnaissante pour son approbation.

La femme a également mentionné que le bébé aurait toujours son nom de famille et qu’elle voulait juste ajouter le sien, mais il a toujours refusé. « elle a dit que je devrais y réfléchir car mon nom de famille sera toujours là, mais j’ai dit non et lui ai dit que nous devions simplement suivre ce que la plupart des familles font ici. »

Alors que le couple se disputait le nom de leur fils, la femme a mentionné comment il pourrait la rabaisser ou ne pas la laisser avoir son mot à dire en tant que mère.

Et elle a raison.

Tout au long de l’article, le mari a principalement qualifié leur bébé de « mon fils » plutôt que de « notre fils ».

En lisant cela, un utilisateur a commenté « J’ai assis ma femme et je lui ai dit que MON fils allait avoir MON nom de famille » eeeeekkk. Ce n’est pas une propriété, ce sera une personne vivante qui respire. Votre femme a absolument toutes les raisons de se sentir irrespectueuse.

D’autres utilisateurs de Reddit ont ressenti une certaine misogynie dans le message.

« C’est très misogyne de penser que votre enfant ne doit prendre que votre nom de famille. Elle PORTE et donne NAISSANCE à votre bébé, elle a son mot à dire sur le nom de famille. » a commenté un utilisateur, remarquant comment le mari faisait preuve de sexisme.

La question de savoir si les femmes peuvent conserver leur nom de famille après le mariage est un problème depuis si longtemps dans de nombreux endroits. Cependant, ces derniers temps, les femmes choisissent si elles veulent le garder ou le changer.

Alors que cet homme essayait de se faire passer pour le gentil, son message prétendrait le contraire. Il a mentionné que la question du nom de famille n’a pas été soulevée pour la première fois. Sa famille s’était également opposée à ce que sa femme garde son nom de famille après le mariage.

Ils pensaient qu’il était «irrespectueux de sa part de garder son nom de jeune fille.

Il a essayé de se justifier.

Le mari a ajouté plus tard qu’il avait une raison d’être ainsi. « La principale raison pour laquelle j’étais initialement contre l’utilisation des deux noms est le fait que notre fils pourrait finir par avoir un nom très long comme nom complet. Je n’ai rien contre le nom de famille de ma femme. Je le respecte.

Il a mentionné que le bébé aurait un nom très long avec deux noms de famille et un deuxième prénom.

Il y a plus de 5 000 commentaires et il semble probable que tous soutiennent la femme.

Un utilisateur a écrit : « Si un nom trop long compte pour vous et que son nom compte pour elle, utilisez uniquement son nom. Vous obtenez ce que vous voulez, un nom court, elle obtient ce qu’elle veut, son nom pour l’enfant. Gagnant-gagnant, encore. Vous pouvez choisir un nom, le sien ou un nom long/double. Vous ne pouvez pas exclure arbitrairement son nom parce que vous, et vous seul, êtes celui qui a un problème avec un nom long ou double.

Un autre a écrit : « Je viens d’Espagne où il est normal que les femmes gardent leur propre nom et que l’enfant ait 2 noms de famille. Si un pays entier peut gérer des personnes ayant 2 noms de famille, alors lui aussi. Sauf qu’il ne veut pas parce qu’il est sexiste et pense qu’il possède sa femme et que son enfant est une extension de lui-même.

