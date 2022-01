Un mari s’est tourné vers Reddit pour lui demander s’il avait tort ou non après avoir dit à sa femme qu’il ne voulait pas regarder ses photos de boudoir.

Le subreddit « AITA » (Am I The A**hole) est un endroit où les gens peuvent publier leurs histoires et demander des commentaires pour savoir si leur décision était bonne ou mauvaise.

L’homme a commencé son histoire en disant que sa femme a 41 ans, « deux ans de plus que lui », et qu’elle sait « qu’elle vieillit ».

L’homme a poursuivi en disant que sa femme prenait assez bien soin d’elle-même, en disant: « C’est assez frappant à quoi elle ressemble et à quoi ressemblent tous les autres dans notre groupe de personnes de la trentaine à la fin de la trentaine. »

L’homme a poursuivi en disant que sa femme pense probablement qu’il n’est plus attiré par elle, et à cause de cela, elle est allée voir son amie pour faire des photos de boudoir.

«Elle a une amie qui a dit qu’elle offrirait un rabais à ma femme si elle voulait faire des photos de boudoir. Ma femme est allée de l’avant et les a fait », a écrit l’homme dans le message.

Après avoir récupéré les photos, la femme de l’homme l’a surpris avec les résultats, et selon son message, sa femme espérait que cela l’aiderait.

Cependant, l’homme n’a pas été impressionné par les photos de boudoir de sa femme.

Il a exprimé qu’il n’avait rien ressenti lorsqu’il leur a jeté un rapide coup d’œil.

« Franchement, je ne pense pas que les photos de boudoir la rendent plus ou moins flatteuse et un rapide coup d’œil ne m’a rien apporté », a écrit l’homme.

Au lieu de complimenter sa femme sur les photos, ou de la rassurer qu’il est toujours attiré par elle, l’homme a qualifié sa femme de « désespéré ».

« Elle a continué à essayer de me les faire prendre et j’ai finalement mis les photos sur le canapé derrière nous et lui ai dit d’arrêter d’être désespérée », a-t-il écrit.

L’homme a poursuivi en disant à sa femme qu' »il existe d’autres moyens de faire face à une crise de la quarantaine si c’est ce qu’elle a ».

L’homme a terminé son message en déclarant qu’il détestait à quel point sa femme avait agi désespérément et a déclaré que les photos qu’elle avait prises ne faisaient rien pour son attirance pour elle.

Sur le fil Reddit, de nombreuses personnes étaient d’accord pour dire que l’homme avait tort.

Un utilisateur a commenté : « Quelle façon de la traiter. Même les regarder et dire qu’elle est belle, mais que la façon dont elle est tous les jours est tout aussi belle aurait été mieux.

Un autre utilisateur a commenté : « Elle demandait littéralement à être remarquée et à être confirmée. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre partenaire veut se sentir désiré par son conjoint, alors sheesh.

Il semble que la femme de cet homme cherchait simplement à être rassurée sur le fait que son mari était toujours attiré par elle, même alors qu’elle vieillissait, ce qui arrive à tout le monde.

« Si vous détestez à quel point elle est désespérée, aidez-la à se sentir moins désespérée en la laissant exprimer ses sentiments et en validant que vous l’aimez et que vous êtes attiré par elle. J’espère que vous aimez toujours et êtes attiré par votre femme, de toute façon », a commenté un autre utilisateur.

Un autre utilisateur a exhorté quiconque envisageait de prendre des photos de boudoir à le faire, malgré ce que l’on pourrait en dire.

« Pour toutes les femmes, j’ai pris des photos de boudoir à 35 ans et ce fut la meilleure décision de ma vie ! Je me suis tellement amusé et les photos étaient fantastiques. Je les ai montrés à des amis et ils sont immédiatement allés faire leurs propres sessions », a commenté un utilisateur sous la publication.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.