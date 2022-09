Un homme refuse de soutenir financièrement sa femme après qu’elle ait quitté son travail pour élever son bébé alors qu’un membre de sa famille est en deuil

Un homme qui a demandé des conseils sur Reddit dit qu’il refuse de financer les activités de sa femme en dehors de la maison car elle est au chômage.

Elle affirme que l’héritage qu’elle a reçu de sa défunte grand-mère devrait être considéré comme une compensation pour les deux. Maintenant, l’homme se demande s’il a tort de ne pas lui fournir d’argent de poche supplémentaire pendant qu’il travaille et qu’elle est à la maison pour s’occuper de leur fille.

L’homme a partagé son histoire sur le fil subreddit, « r / AmItheA–hole » (AITA), cherchant l’opinion d’autres utilisateurs sur la situation. Les utilisateurs avaient le choix de lui attribuer une note « Vous êtes le trou A » (YTA) s’ils pensaient qu’il avait tort ou une note « Vous n’êtes pas le trou A » (YNTA) s’ils pensaient qu’il ne l’était pas. .

La femme de l’homme a quitté son travail pour s’occuper de leur enfant peu de temps après avoir perdu sa grand-mère.

L’homme a commencé son poste en partageant que lui et sa femme travaillaient à plein temps dans des emplois à faible revenu avant la naissance de leur fille, sa femme recevant un salaire légèrement supérieur à lui.

Après la naissance de leur fille, la femme de l’homme est retournée au travail lorsque le bébé avait trois mois par nécessité financière.

Cependant, ce n’était pas une décision facile du côté de sa femme.

« Sa santé mentale est devenue assez mauvaise et elle a un handicap mineur qui rend la vie professionnelle un peu difficile et elle l’a trouvée un peu pire après avoir eu notre fille », a déclaré l’homme à propos de sa femme. « Mais nous devions faire ce que nous devions faire. »

Lorsque leur fille avait six mois, la grand-mère de la femme de l’homme, qui l’a pratiquement « élevée » selon l’homme, est décédée. La femme de l’homme a reçu un héritage de sa défunte grand-mère, qui était une généreuse somme d’argent.

« C’était un gros héritage. Pas assez pour que nous prenions tous les deux notre retraite immédiatement, mais beaucoup », a écrit l’homme. « Assez pour que nous achetions une maison décente, une nouvelle voiture chacun et que nous en mettions de côté pour une retraite confortable. »

Peu de temps après la mort de sa grand-mère, la femme de l’homme a cessé de travailler pour devenir mère au foyer. L’homme a affirmé que sa femme luttait contre le chagrin et l’équilibre entre son travail et qu’elle préférait être à la maison avec leur fille.

« Le truc, c’est que je préfère ne pas travailler et être aussi un père au foyer, mais je l’ai sucé parce que nous avons toujours besoin d’un revenu pour nous en sortir », a révélé l’homme.

Récemment, l’homme dit que sa femme lui a parlé de la façon dont ils devraient budgétiser leur argent à l’avenir afin qu’ils puissent vivre uniquement de ses revenus. Il a affirmé que sa femme avait puisé dans ses économies pour «faire son poids», mais qu’elle est maintenant liée à des investissements.

Cependant, l’homme n’était pas d’accord avec elle. « J’ai dit que si je suis celui qui doit travailler (et je préfère ne pas le faire), je ne pense pas que je devrais avoir à dépenser mon argent pour financer ses passe-temps et dépenser de l’argent », a-t-il écrit.

« Si elle choisit de ne pas travailler, elle peut acheter des vêtements au magasin caritatif au lieu de neufs et demander à un ami de lui couper les cheveux gratuitement, etc. »

Il a également suggéré à sa femme de trouver un travail de nuit ou de démarrer une entreprise en ligne pour gagner de l’argent supplémentaire pour elle-même.

« Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour des choses comme son matériel de couture et son abonnement à la salle de sport puisque je n’en profite pas et qu’ils ne relèvent pas de ma responsabilité », a écrit l’homme.

Il a dit à sa femme qu’il était heureux de subvenir aux besoins financiers de leur fille puisqu’elle était sous sa responsabilité alors que sa femme ne l’était pas.

« Je travaille 36 heures par semaine et je paie déjà les factures et la nourriture », a-t-il ajouté.

La femme de l’homme croyait qu’il n’était pas raisonnable. « Elle a dit que ce n’était pas juste si je profitais de mon abonnement à la salle de sport et de mes passe-temps comme les jeux vidéo, mais la différence est que je les paye avec mon argent », a expliqué l’homme.

Sa femme a affirmé que l’héritage qu’elle avait reçu de sa défunte grand-mère valait plus que si elle avait passé toute sa vie à travailler. Sans cela, elle et son mari devraient travailler à temps plein tout en faisant face à des dépenses plus élevées en raison de leurs prêts hypothécaires et automobiles.

Elle estime que l’héritage devrait suffire à l’appeler même en termes de soutien financier entre elle et son mari. L’homme demande maintenant aux utilisateurs de Reddit s’il se trompe.

Les redditors ont critiqué l’homme et l’ont déclaré YTA.

Ils n’ont pas tardé à souligner que sans l’héritage que sa femme a reçu, il n’aurait pas tout le luxe dont il dispose actuellement.

« Vous savez que l’héritage appartenait uniquement à votre femme ? Droit? Elle n’a pas eu à vous acheter une maison, une voiture ou à financer votre retraite », a écrit un utilisateur.

Plus je lisais ceci, plus le « MON argent » retentissait. Il va prendre sa retraite avec SON argent. De plus, ils sont mariés, il agit comme si elle était sa colocataire ou sa concubine », a commenté un autre.

D’autres ont fait valoir qu’être une mère au foyer est un travail que l’homme devrait la payer pour tout le travail qu’elle fournit à la maison.

« Mais aussi, en tant que SAHM OP [original poster] femme s’occupe de leur fille 24 heures sur 24… Elle devrait commencer à le facturer pour ce service. S’IL NE VEUT PAS FINANCER SON BIEN-ÊTRE, alors pourquoi devrait-elle fournir une garderie gratuite ? » un autre utilisateur a répondu. OP [original poster] vous ressemblez à une personne compétitive et jalouse, pas à un partenaire.

Le mariage n’est pas seulement un engagement amoureux mais un engagement de travail d’équipe, un concept que cet homme ne parvient pas à saisir. Sa femme ne paie peut-être pas les factures, mais elle fait le sacrifice d’être le principal fournisseur de soins de leur enfant.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.