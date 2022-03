Un homme refuse de laisser sa deuxième femme avoir son mot à dire sur la parentalité de ses enfants

Un homme a posté sur le subreddit ‘AITA’ (Am I The A ** Hole), demandant des avis sur s’il avait tort ou non après avoir refusé de laisser sa deuxième femme avoir son mot à dire sur la façon d’élever ses enfants.

L’homme commence par expliquer que lui et son ex-femme ont divorcé peu de temps après la naissance de leur fille de 9 ans et qu’ils ont également un fils de 12 ans ensemble.

« Ce n’était pas du tout une rupture désordonnée, elle est juste tombée amoureuse, et nous entretenons toujours une amitié incroyable aujourd’hui », a écrit l’homme dans son article sur Reddit.

Bien qu’il ne soit plus ensemble, l’homme dit que la coparentalité avec son ex-femme est « facile » et que les deux partagent la garde à 50/50 entre leurs deux enfants. Une semaine, les enfants seront avec lui et l’autre semaine, les enfants seront avec elle.

Mais les choses se sont compliquées lorsque sa deuxième femme a eu ses propres idées sur la façon de discipliner ses enfants.

L’homme et son ex-femme se sont mis d’accord sur la manière dont ils élèveraient leurs enfants et sur la manière de les punir s’ils se comportaient mal. Leur plus grande règle était qu’ils ne voulaient pas qu’un parent soit favorisé par rapport à l’autre.

L’homme sortait avec sa deuxième femme depuis environ sept ans avant leur mariage et elle a toujours été bonne avec ses enfants, jusqu’à un incident récent.

La semaine dernière, la fille de l’homme avait volé deux paquets de chocolat dans un petit magasin du coin.

L’homme et son ex-femme auraient ramené leur fille au magasin pour rendre le chocolat volé et s’excuser auprès du propriétaire en guise de punition pour le vol, mais la femme de l’homme a pris sur elle de distribuer sa propre punition.

Sa femme actuelle a ramené ses enfants à la maison, a fait asseoir sa fille à table et l’a forcée à manger seule tout le paquet de chocolat, faisant regarder son frère.

« Elle a continué à faire manger ma fille même après qu’elle se soit plainte d’un mal de ventre. Mon fils me l’a dit quand je suis rentré du travail. »

Il a immédiatement confronté sa femme, lui disant que lui et son ex avaient leur propre système en place lorsqu’il s’agissait de discipliner leurs enfants et qu’elle n’avait pas le droit d’aller à l’encontre de leurs méthodes.

« Cela garde tout cohérent et je n’ai pas apprécié qu’elle rende ma fille malade (elle a dormi toute la nuit et a sauté le dîner à cause de son estomac) », a ajouté l’homme.

Sa femme s’est fâchée, lui disant qu’il ne peut pas s’attendre à ce qu’elle soit mariée avec lui et qu’elle n’ait pas son mot à dire sur la façon dont les enfants sont élevés.

L’homme a répété ce qu’il avait dit plus tôt, que la façon dont les enfants sont élevés incombe à lui et à son ex-femme, et qu’elle devrait apprendre à respecter cela et à suivre leurs méthodes.

En conséquence, l’homme a reçu le traitement silencieux de sa femme pendant quelques jours et est allé vivre avec sa mère.

La mère de sa femme le traite également de « trou du ** » et dit qu’il la traite comme une figure parentale inégale dans la maison.

Elle croit qu’elle devrait avoir son mot à dire sur la façon dont les enfants sont élevés puisqu’elle est leur belle-mère.

L’homme a parlé à son ex-femme de la situation, et elle était d’accord avec sa position, le remerciant d’avoir défendu nos choix et défendu notre accord.

La plupart des gens sous le fil Reddit étaient d’accord pour dire que l’homme était NTA (Not The A ** Hole).

« Pendant 7 ans, votre femme a compris comment les choses fonctionnaient et s’en est sortie, mais maintenant qu’elle est mariée, elle pense qu’elle a son mot à dire dans la discipline de vos enfants ? C’est super bizarre qu’elle ait fait ça et sa forme de discipline est abusive et tout simplement épouvantable », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté : « La femme EST une partenaire inégale. Les deux parents sont d’accord sur la façon d’élever leurs enfants. Ce n’est pas parce que vous mettez une bague à ce doigt qu’elle a le champ libre. Ce n’était pas un problème avant votre mariage. Elle est ce qui en fait un problème. »

