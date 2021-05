Un homme recrée des repas d’avion à la maison pendant la pandémie de Covid

Quand il s’agit de voler vers différents pays, beaucoup redoutent les longues heures passées dans de minuscules sièges sans espace pour les jambes et la nourriture médiocre. Mais c’est là que Nik Sennhauser serait en désaccord.

Le natif de Glasglow, au Royaume-Uni, voulait rester occupé pendant l’isolement et la quarantaine, il a donc décidé de recréer des plats d’avion servis du monde entier pour lui donner le sentiment de voyager à nouveau – moins le voyage.

Voyager pour Sennhauser est bien plus important que de simplement prendre un avion et de se rendre dans une nouvelle destination. Pour lui, voler a toujours signifié «chez soi».

Sennhauser crée des repas d’avion uniques pour se tenir au sol

Le fanatique de l’aviation a volé toute sa vie. Il a pris l’avion pour la première fois à l’âge de 5 mois.

«J’ai grandi entre l’Autriche et la Thaïlande, alors je prenais l’avion tous les deux ou trois mois environ», a-t-il déclaré à CNN Travel.

Contrairement à beaucoup de gens qui voient la nourriture d’avion comme une blague courante, Sennhauser attendait avec impatience les repas et c’est là que son amour pour la nourriture des compagnies aériennes a commencé.

«À la maison, ma mère devait me forcer à manger des trucs, mais dans un avion, je mangeais tout ce qu’on me donnait. Je me souviens d’être monté dans l’avion et d’attendre avec impatience la nourriture », a déclaré Sennhauser.

Lorsque COVID-19 a annulé tous les vols à travers le monde, l’approvisionnement de Sennhauser a été menacé. Heureusement, il a pu trouver une alternative innovante pour le tenir occupé pendant que la pandémie ravageait le monde.

Lorsqu’il s’agit de recréer les repas des compagnies aériennes, Sennhauser fait un effort supplémentaire. S’il crée de la nourriture à partir d’une certaine compagnie aérienne, il ira en ligne et achètera leurs tasses à café et leurs assiettes pour ajouter au réalisme. Il assiette et se sert les plats comme il le ferait s’il avait vraiment un repas à 40 000 pieds dans les airs.

Il publie des images de tous ses plats sur son compte Instagram à @flysoplane. Chacun est fait maison et authentique.

«Les repas ne sont pas seulement faits pour qu’Instagram soit beau; ils doivent aussi avoir bon goût, car ce sont en fait nos repas du dimanche, et je dois nourrir mon mari. Donc, il doit être comestible », a déclaré Sennhauser. «Donc, j’ai dû aller consulter des livres de cuisine et Internet pour toutes ces recettes, et j’ai appris à cuisiner toutes ces choses différentes.»

Sennhauser a grandi avec sa famille partout dans le monde, donc voyager est une façon de voir le monde mais aussi de rendre visite à sa famille. Ses parents vivent en Thaïlande, ses sœurs vivent aux États-Unis et il a un frère vivant en Espagne.

Quels types de repas d’avion a-t-il préparés?

Des omelettes japonaises aux currys thaïlandais, Sennhauser a créé des aliments de différentes compagnies aériennes, dans différentes parties du monde, le tout à partir de zéro pour lui et son mari. Il a recréé des plats de compagnies aériennes telles que Lufthansa, Thai Airways, Austrian et ANA.

Son plat préféré jusqu’à présent a été celui qui comprenait un schnitzel à la saucisse que l’on trouve couramment sur Austrian Airlines.

«Ayant grandi en Autriche, le schnitzel à la saucisse est l’un de mes plats préférés de tous les temps, alors j’ai recréé cela, avec une salade de pommes de terre, une salade de concombre et une mousse au chocolat», a déclaré Sennhauser.

Malheureusement, la pandémie a emporté son amour pour les voyages. Cuisiner ces repas «m’aide à faire face à mon envie de voyager», dit-il. La meilleure partie est qu’il est capable de le partager avec son mari qui a maintenant un aperçu de son expérience passée avec les voyages et de découvrir la vie de Senhauser avant leur rencontre.

Il existe une petite communauté sur les réseaux sociaux qui partage une passion similaire, et c’est cette communauté qui a donné à Sennhauser un sentiment de solidarité pendant la quarantaine.

«Cela rassemble des gens qui ont les mêmes intérêts et vous permet de faire des choses comme celle-ci, où quelqu’un à Vienne prend quelques assiettes, les met dans une boîte, les envoie et ils arrivent à Glasgow, où quelqu’un d’autre peut cuisiner et assiette la nourriture de ce vol, puis prenez une photo et affichez-la sur les réseaux sociaux », explique-t-il.

L’isolement a forcé beaucoup d’entre nous à trouver de nouveaux passe-temps et niches

Comme Sennhauser, nous manquons tous le sentiment de convivialité que les voyages en avion apportent au monde. C’est ce qui nous relie physiquement et rapproche les cultures et les gens.

Les repas qu’il crée lui donnent un but alors qu’il est enfermé dans sa maison toute la journée. C’est quelque chose que nous avons tous recherché pendant notre isolement.

Il viendra un moment, espérons-le plus tôt que tard, où nous serons tous côte à côte dans un avion bondé en train de prendre des repas médiocres et d’essayer désespérément de profiter du trajet. Quelque part dans le ciel, Sennhauser passera le temps de sa vie.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.