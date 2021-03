Un homme reçoit accidentellement 2 coups de COVID-19 en un jour et entre en état de choc

Un homme de 91 ans dans l’Ohio est tombé en état de choc après avoir accidentellement reçu deux doses de vaccin COVID-19 en une journée, selon des reportages.

L’homme, Victor Smith, a reçu son premier coup de feu le 22 janvier; mais plus tard, il s’est fatigué du coup – un effet secondaire connu – et a subi une chute, selon un média local. WLWT . Smith, qui est amputé, a été hospitalisé puis transféré à Jamestowne Rehabilitation, un centre de réadaptation à Hamilton, Ohio.

Le 25 février, Smith était toujours au centre de réadaptation lorsqu’il devait recevoir son deuxième vaccin sur un site de vaccination du comté.

En rapport: Guide rapide: les vaccins COVID-19 utilisés et leur fonctionnement

« Ils l’ont transporté pour se faire vacciner, et quand il est revenu, je lui ai parlé, il était bon », a déclaré sa fille Dawn Smith Theodore à WLWT.

Le même jour, des patients de sa clinique de réadaptation étaient également vaccinés. Il y a eu une confusion entre des patients portant des noms similaires dans l’établissement de réadaptation, et Smith a reçu une autre dose du vaccin COVID-19 – sa troisième – quatre heures seulement après la deuxième, selon Newsweek . (Le calendrier de vaccination COVID-19 pour les vaccins à ARNm ne nécessite que deux doses du vaccin administrées à trois ou quatre semaines d’intervalle.)

« Je suppose qu’un pompier de la ville est entré [to the rehabilitation facility] et ils ont dit qu’ils avaient une chance pour Victor, et l’infirmière a dit « Victor Smith? » et il a dit « Oui » alors ils lui ont donné le numéro de la chambre « où était son père, a dit Théodore. » Mon père a dit: « J’ai reçu deux vaccins. » »

Après la troisième dose, le corps de Smith est entré en état de choc et il a développé une pression artérielle basse. « Ils m’ont pratiquement dit qu’il n’allait pas y arriver », a déclaré Théodore

Mais heureusement, l’état de Smith s’est amélioré et il se rétablit maintenant bien, a rapporté WLWT.

Dans une déclaration à WLWT, la ville de Hamilton et Community First Solutions, qui exploite l’installation de Jamestowne, ont déclaré: « Un incident s’est produit lorsqu’un résident de la ville de Hamilton a reçu par inadvertance deux doses du vaccin COVID-19 le même jour … Personnel de Jamestowne a reconnu les signes de détresse du patient et a réagi immédiatement. » Jamestowne et le service d’incendie du comté, qui administre les vaccins pour l’installation, enquêtent actuellement sur l’incident, selon le communiqué. « Nos pensées vont au patient et à sa famille alors qu’il poursuit son rétablissement. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.