Un homme raconte la date à laquelle il a cherché sur Google les pilules qu’il a trouvées chez elle

Alors, les frontières. Ils sont assez importants.

Vous savez, les limites, comme éviter la politique à Thanksgiving avec ce côté de la famille, ou rester en dehors de l’espace personnel des gens. Eh bien, cela peut sembler une chose simple pour certains, mais, évidemment, c’est un concept avec lequel certaines personnes ont encore du mal.

TikToker @ bitchcraft444 (AKA Chloe) a publié une vidéo qui comprenait une conversation textuelle choquante avec un gars le lendemain du jour où elle est allée à un rendez-vous avec lui.

Le TikTok révèle que son rendez-vous a googlé les pilules qu’il a vues dans sa salle de bain.

Dans la vidéo, on voit Chloé avoir envoyé un message, demandant très simplement comment s’est passée la soirée du mec.

À quoi le gars répond avec un bloc de texte dans lequel il reconnaît qu’il est super invasif, en disant: « … l’autre soir, c’était amusant mais j’ai googlé ces tablettes que vous avez laissées sur le lavabo de votre salle de bain (super invasif de ma part, je sais) et ça disait qu’ils étaient des antipsychotiques… »

Donc, d’après ce que nous avons vu de Chloé, ces deux-là ne semblent pas être sortis ensemble depuis très longtemps, et ce type pense que c’est cool pour lui d’enquêter sur les pilules que Chloé avait sur le lavabo de sa salle de bain et de les rechercher sur Google . Ou, peut-être qu’il ne le fait pas ?

Le gars semble savoir que ce qu’il a fait était mal.

En reconnaissant qu’il sait qu’il était « super invasif », le gars semble comprendre que regarder les pilules de quelqu’un et les regarder spécifiquement est une sorte de grosse violation de la vie privée.

Et pourtant… il excuse juste ce comportement et pose une question assez délicate de la pire des manières possibles.

Après avoir admis avoir cherché sur Google les pilules de Chloé, le gars lui demande si elle est « malade mentale ».

Plus précisément, le gars a envoyé un texto : « tu n’es pas malade mentalement, n’est-ce pas ? Juste un détour et je ne voudrais pas aller plus loin si c’est le cas.

C’est maintenant que les inévitables commentaires « c’est juste une préférence » arrivent, alors allons de l’avant. C’est bien d’avoir des préférences, ce n’est pas bien d’être un imbécile envahissant.

Si quelqu’un pose des questions de cette manière accusatrice et critique et se fait ridiculiser en ligne pour cela, il ne suscitera pas beaucoup de sympathie, surtout après l’invasion flagrante de la vie privée.

Ce type semble clairement manquer de tact. Le conseiller conjugal et conjugal Larry Michel a pesé sur la situation en disant: «Bien que l’on puisse être enclin à convenir de ne pas aller plus loin s’il y a une maladie mentale, il existe une façon beaucoup plus gentille et soucieuse d’avoir la conversation… Sa réponse portait un jugement avant l’enquête.

« Sa réponse était critique avant l’enquête. En général, nous voyons beaucoup trop ce genre de pensée ces jours-ci », poursuit Michel.

Histoires liées de YourTango :

« Il y a un grand dicton dans le monde médical, ‘La prescription avant le diagnostic est un motif de faute professionnelle.’ Si je suis un homme ou une femme et que la personne avec qui je sors porte un jugement sans essayer de me comprendre ou de se renseigner sur moi au préalable, c’est le plus gros drapeau rouge qu’ils pourraient agiter. »

Les gens devraient peut-être simplement rester en dehors de la vie privée des autres jusqu’à ce que cela les affecte personnellement et, si c’est vraiment un problème, pour l’amour de Dieu, trouvez une meilleure façon d’aborder le sujet que « tu n’es pas mentalement malade, es-tu ? »

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.