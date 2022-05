Un homme quitte sa petite amie de dix ans pour un réfugié ukrainien

Une femme britannique a eu le cœur brisé après que son partenaire l’ait quittée pour une femme ukrainienne qui se réfugiait chez elle.

Tony Garnett, agent de sécurité de 29 ans, et sa compagne de 28 ans, Lorna, ont décidé de soutenir les Ukrainiens touchés par la guerre en permettant à un réfugié ukrainien d’entrer chez eux.

Cependant, ce à quoi Lorna ne s’attendait pas, c’est que cet acte mettrait fin à sa relation de 10 ans.

Son partenaire l’a quittée pour la femme ukrainienne après seulement 10 jours.

Tony est rapidement tombé éperdument amoureux de Sofia Karkadym, 22 ans, décidant de s’enfuir avec elle et de laisser ses deux enfants derrière lui.

Lorsque Karkadym a fui la ville de Lviv en Ukraine, elle a été réfugiée par Tony et Lorna, qui avaient pris le nom de famille de Tony par acte de sondage bien que le couple ne se soit jamais marié.

« Dès que je l’ai vu, je l’ai aimé », a déclaré Karkadym au Sun. « Ça a été très rapide mais c’est notre histoire d’amour. Je sais que les gens vont penser du mal de moi mais ça arrive. Je pouvais voir à quel point Tony était mécontent.

« Nous sommes désolés pour la douleur que nous avons causée, mais j’ai découvert une connexion avec Sofia comme je n’en ai jamais eu auparavant », a déclaré Tony. « Nous planifions le reste de notre vie ensemble. »

Comme Karkadym, il a également ajouté que la relation du couple s’était épanouie si rapidement, mais que « Sofiia et moi savons que c’est vrai ».

Ni l’un ni l’autre n’avaient la moindre idée que les choses finiraient ainsi, surtout pas Lorna, mais parfois, les choses arrivent tout simplement.

« Cela a commencé par un simple désir de ma part de faire ce qu’il fallait et de mettre un toit sur la tête de quelqu’un dans le besoin, un homme ou une femme », a-t-il déclaré.

« Mais c’est Sofia qui est entrée dans ma vie et c’est quelque chose dont je serai toujours reconnaissant. »

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’intensifiait, Tony s’est inscrit au programme gouvernemental d’accueil des réfugiés, mais a constaté que l’ensemble du processus prenait beaucoup trop de temps et s’est tourné vers les médias sociaux pour essayer d’aider quelqu’un dans le besoin.

C’est alors que Tony a été présenté à Karkadym sur Facebook et lui a proposé de devenir son sponsor britannique.

Karkadym, qui travaillait comme responsable informatique en Ukraine, s’est rendue à Berlin et a attendu des semaines pour obtenir son visa britannique.

Le 4 mai, elle s’est finalement envolée pour Manchester pour emménager avec Tony et Lorna à Bradford, West Yorks, mais a immédiatement déclenché des tensions à son arrivée.

Tony avait déplacé leur fille de six ans dans un lit superposé dans la chambre de leur fille de trois ans afin de faire de la place à Karkadym, mais cela ne s’est pas arrêté là.

« Il était évident dès le début que Sofia et moi avons juste cliqué », a révélé Tony. “Je parle un peu le slovaque et ce n’est pas très différent de l’ukrainien donc j’ai pu me faire comprendre d’elle dans sa langue.”

Le couple passait beaucoup de temps ensemble, regardant la télévision avec des sous-titres ukrainiens et allant au gymnase pour s’entraîner ensemble.

Parfois, ils passaient des heures à se parler dans sa voiture tout en regardant la ville après leurs séances d’entraînement.

« À la maison, j’ai réalisé que nous trouvions des excuses pour nous toucher et nous frôler, c’était très coquette mais rien de plus que cela ne s’est produit à ce stade », a-t-il déclaré, mais a admis que cela avait commencé à causer des problèmes entre lui et Lorna.

« Elle a commencé à devenir très jalouse et avait des disputes majeures avec Sofia, lui demandant pourquoi elle était tout le temps avec moi et ‘Pourquoi tu le suis partout ?' », a-t-il dit, jusqu’au jour où Lorna a finalement rompu.

Lorna n’avait jamais vraiment été enthousiaste à l’idée de laisser entrer un réfugié chez elle, mais elle en avait clairement assez quand un jour, elle a dit à Karkadym de sortir de chez eux.

« J’ai dit à Lorna : ‘Si elle y va, j’y vais’. Je savais que je ne pouvais pas l’abandonner et tout d’un coup, cela m’a semblé une évidence », a déclaré Tony.

« Nous avons tous les deux fait nos valises et emménagé ensemble dans la maison de ma mère et de mon père. »

Maintenant, le couple cherche un appartement branché dans le centre-ville pour emménager pendant qu’ils demandent le visa permanent de Karkadym.

« Je suis tellement désolé pour ce que Lorna traverse, ce n’était pas sa faute et ce n’était pas à propos de quelque chose qu’elle a fait de mal », a-t-il déclaré. « Nous n’avons jamais prévu de faire cela, ce n’était pas prévu et nous ne voulions blesser personne. »

Mais bien sûr, ils ont été blessés, car l’un des amis de Lorna a parlé à The Sun et a révélé qu ‘ »elle est absolument dévastée ».

« Elle était avec Tony depuis dix ans et en l’espace de dix jours, sa famille a été déchirée. »

