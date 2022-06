Un homme quitte le mariage familial après que la mariée ait tué son fils

Un homme est sorti du mariage de sa sœur après qu’elle ait « nommé » son fils alors qu’il lui avait dit de ne pas le faire.

Le père célibataire de trois fils s’est rendu sur le fil AITA (Am I The A-hole?) de Reddit pour partager son histoire sur le mariage de sa sœur et demander des conseils sur la façon dont il a géré la situation.

La mariée a « nommé » le fils transgenre de l’homme à deux reprises, ce qui a conduit au mariage.

L’homme a expliqué que l’un de ses fils, Connor, était une femme à la naissance, mais qu’il s’identifie et se présente maintenant comme un homme.

Il a écrit: «Il est sorti trans il y a 5 ans et a maintenant fait la transition sociale, pas encore [physically].”

Connor, comme la plupart des personnes trans, a changé de nom et ne veut plus être désigné par son « nom mort ».

L’homme explique dans son article sur Reddit qu’il y a eu des réactions mitigées parmi les membres de sa famille – certains acceptent mais d’autres ont exprimé des réactions négatives.

Cette situation signifiait que le mariage était susceptible d’être une affaire difficile pour le fils de l’homme.

Un jour avant le mariage, la mariée a nommé Connor.

L’homme a écrit : « Je lui ai envoyé une photo de nos tenues la veille du mariage, et elle a dit ‘Où est la robe de Nia ?' »

Il lui a dit que Connor porterait un costume comme le reste des hommes lors de la cérémonie et a demandé à la mariée de ne plus utiliser le nom mort de Connor.

La mariée était d’accord avec l’homme, mais ne s’y est pas conformée.

En arrivant à la réception de mariage, le père a déclaré que la famille était bouleversée de voir que la mariée avait une fois de plus manqué de respect à l’identité de Connor.

Il explique que la carte de visite de son fils lisait « Nia ».

« Je suis allé voir ma sœur et elle m’a dit qu’elle avait utilisé ‘leur vrai nom' », raconte-t-il.

« Je lui ai dit que moi et les garçons partaient et elle m’a dit ‘ne t’avise pas de faire une scène à MON MARIAGE, Nia peut être un mec n’importe quel autre jour' »

L’homme est sorti du mariage avec ses enfants après cela, cependant, sa famille l’a accusé d’avoir ruiné le mariage.

Les redditors se sont rangés du côté du père.

« Connor est un homme de tous les jours. S’est couché hier un homme, s’est réveillé aujourd’hui un homme », a commenté une personne.

« Personne ne remet en question le fait que Connor soit un homme ou non, à l’exception de la sœur, et la seule à en faire une scène est la sœur. »

Un autre utilisateur a écrit : « Vous n’avez pas provoqué de scène, c’est votre sœur qui a provoqué une scène. Elle a ruiné son propre mariage. Elle ne peut pas plaider l’ignorance car elle savait qu’elle remuait le pot et a décidé de le faire quand même en sachant que vous défendriez Connor !

De nombreuses personnes ont également félicité l’homme pour le soutien qu’il a montré à son fils et ont partagé leurs expériences.

Une personne a écrit: « Et bravo à vous d’avoir défendu et défendu votre fils. Les enfants trans ont besoin de l’amour et du soutien de leurs parents. Cela signifie tellement pour eux… parfois cela peut faire la différence entre la vie et la mort pour eux.

Une autre personne a commenté : « Je peux dire que votre fils se souviendra que vous l’avez défendu pour le reste de sa vie – ce genre de soutien d’un parent est [life-changing]surtout à un âge aussi tendre.

