Un homme qui n’a jamais entendu parler de Panda Express a écrit un article à ce sujet et les gens perdent la tête

Les réseaux sociaux : l’ultime frontière. Nary peut un malentendu en ligne passer inaperçu à l’ère de la capture d’écran et de la fonction de partage sur tous nos appareils. Maintenant, pour un éditeur de journal, ce moment est venu.

Le 19 septembre, le rédacteur en chef Alex Lasker tweeté des extraits d’un article de presse local qu’elle a trouvé en cherchant des informations sur l’ouverture d’un Panda Express dans son quartier de Manhattan, New York.

« Je perds absolument la tête devant cet article sur le nouveau village de l’est Panda Express écrit par quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de Panda Express de sa vie », lit le tweet, qui est depuis devenu viral, recueillant plus de 41 000 likes et plus de 2 400 fois retweets .

Dans les captures d’écran, qui proviennent d’un article du journal local de Manhattan The Village Sun, l’auteur partage des détails sur l’ouverture du restaurant Panda Express dans la ville.

«Un coin troublé d’East Village qui est resté sombre pendant un certain temps va être animé par une nouvelle vitrine. Panda Express entre dans l’espace au coin sud-ouest de la 14e rue et de la première avenue », lit-on dans l’ouverture de l’article, mentionnant un autre restaurant de la région, un restaurant de sushis appelé Hane. “Plutôt qu’un endroit chic pour les sushis, c’est un restaurant chinois « rapide et décontracté » autoproclamé.”

« Quant à Panda Express, il décrit son tarif comme » des saveurs chinoises aux goûts américains « , si cela a du sens. Le plat « préféré de tous les temps » de la chaîne est « Original Orange Chicken » », lit une autre partie de l’article mis en évidence par Lasker.

Sous son tweet, Lasker a également lancé un sondage demandant : « Avez-vous entendu parler de Panda Express ? Le sondage a recueilli 46 806 votes, dont 91,2 % ont déclaré en avoir entendu parler. Cela signifie qu’environ 42 687 personnes qui ont voté jusqu’à présent ont en fait entendu parler de la chaîne de restauration rapide, environ 4 119 personnes n’en ont pas entendu parler, l’une d’entre elles étant peut-être l’auteur de l’article.

Des centaines de commentaires sur le tweet ont profité de l’occasion pour se moquer de l’article et de la façon dont il a été couvert, rappelant une autre critique virale – lorsque Marilyn Hagerty a sérieusement examiné Olive Garden et est devenue célèbre comme critique de restaurant.

« Cela appartient à un musée, » a répondu un utilisateur de Twitter.

« Je suis tous les guillemets passifs agressifs, » a répondu un autre, répondant à une invite « taguez-vous » par l’affiche originale.

« Tbf, quand ils disent » Poulet orange original « , ils peuvent le penser: Il semble que Panda Express était le restaurant qui a inventé le plat, » a répondu encore un autre utilisateur de Twitter – qui a raison à ce sujet, le chef exécutif de Panda Express, Andy Kao, a créé le plat proposé sur la plupart des menus de cuisine sino-américaine en 1987.

« » Si cela a du sens « , eh bien fk u beaucoup aussi hahahahahhaha », a déclaré la comédienne et actrice Jenny Yang dans un tweeterauquel la journaliste Esther Tseng a répondu« **regarde dans un écrivain de cuisine social américain d’origine asiatique** »

Certaines personnes sur le fil sont allées plus loin en écrivant en plaisantant des critiques facétieuses pour des chaînes de restauration rapide de renommée internationale.

« La chaîne de hamburgers – qui, selon un communiqué de presse, est connue pour un grand panneau en forme de M appelé » arches dorées « – sert des hamburgers et des frites dans un système de livraison appelé » restauration rapide « » tweeté une personne. « Son sandwich signature comprend deux galettes et s’appelle un Big Mac, selon le communiqué. »

« La nouvelle franchise nommée « McDonald’s » (irlandais ?) prétend offrir quelque chose appelé « hamburgers » et « frites » (de quelle région de France précisément – ​​appelez-moi sceptique) », tweeté une autre.

Pour savoir comment elle est tombée sur le message en premier lieu, 45secondes.fr Food a parlé à Lasker, l’utilisateur de Twitter qui a commencé tout le vacarme.

« Je fais actuellement des recherches sur le nouveau poulet orange végétalien de Panda Express pour effectuer un test de goût à l’aveugle avec la recette originale d’une vidéo que je réalise pour le TikTok de mon entreprise », a déclaré Lasker, rédacteur en chef de The Cool Down, une start-up des médias sur le climat. en haut. « J’aime avec nostalgie un bon Panda Express. »

Lasker, qui vit dans le centre-ville de New York, se promenait dans l’East Village et a vu qu’un nouvel emplacement Panda Express ouvrait et s’est connecté pour voir si cet emplacement ouvrait.

« J’ai cliqué sur * ce * lien en attendant des informations sur la date d’ouverture, et j’ai plutôt trouvé ce que je suppose être un article généré par l’IA », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle l’avait envoyé à ses collègues en pensant que c’était trop drôle pour ne pas partager. «Ils en mouraient. Alors évidemment, l’accueil chaleureux m’a amené à poster des captures d’écran sur Twitter. »

L’article n’a pas été écrit par un robot (comme beaucoup sur Twitter l’avaient spéculé) mais un humain, qui a dit qu’il y avait une très bonne raison pour laquelle il semblait qu’il n’avait jamais entendu parler de Panda Express — parce que ce n’était pas le cas.

« Désolé pour toutes les affiches Twitter indignées et exagérées, mais je ne connaissais PAS Panda Express! » Lincoln Anderson, rédacteur en chef et propriétaire de The Village Sun, a déclaré AUJOURD’HUI par e-mail. Anderson a expliqué qu’il est l’auteur de l’article et qu’il a grandi à Manhattan, qui compte actuellement cinq emplacements Panda Express actuellement ouverts. « Mon journal est un petit journal de start-up. Nous essayons de faire une différence et d’aider la communauté.

Panda Express, bien qu’il existe dans la plupart des 50 États, a quelques points vides, avec moins de cinq emplacements opérant dans des États comme le Colorado et le Dakota du Nord et aucun emplacement actuellement ouvert dans la majeure partie du nord de la Nouvelle-Angleterre, y compris le Connecticut, Rhode Island , Massachusetts, Maine, New Hampshire et Vermont.

« Je pense qu’il y a quelque chose comme 24 000 restaurants à New York, ce n’est pas une ville de banlieue avec une rue principale », a déclaré Anderson. (Il y avait 23 650 restaurants à New York selon les données de 2019 du contrôleur de l’État de New York.) «Encore une fois, de nombreux New-Yorkais n’ont probablement aucune idée de ce qu’est Panda Express – ou s’en fichent, sans manquer de respect à Panda Express. De plus, je n’ai pas reconnu les noms de beaucoup de personnes sur le fil Twitter, ce qui est une autre chose qui me fait penser qu’un bon nombre d’entre elles pourraient ne pas être locales. Mais ça va, bien sûr.

Certains utilisateurs de Twitter dans le fil sont venus à la défense d’Anderson et de son article, remarquant qu’il est statistiquement peu probable de tomber sur un Panda Express, qui visait historiquement à ouvrir dans des centres commerciaux, dans la ville de New York, qui n’a ouvert que son deuxième centre commercial à Manhattan. en 2016.

« Si vous êtes originaire de New York, vous n’avez peut-être jamais traversé un Panda Express… quelques centres commerciaux, plusieurs quartiers chinois », c’est noté un utilisateur sur Twitter. D’autres utilisateurs ont déclaré qu’étant donné qu’il y avait tant d’options de cuisine chinoise dans la ville, eux aussi n’avaient jamais entendu parler de Panda Express.

«Ma conclusion – ce à quoi je commençais à penser hier soir après avoir vu tous ces tweets, dont beaucoup provenaient de personnes qui ne semblaient pas venir de New York – est que Panda Express est un centre commercial de banlieue ou peut-être de banlieue. » », a déclaré Anderson. « Encore une fois, poursuivez-moi en justice pour cela, mais j’ai grandi à Manhattan et je n’ai pas vraiment passé une grande partie de ma vie dans les centres commerciaux. Encore une fois… désolé pour ça !

Anderson a déclaré que l’objectif principal de son article était d’exprimer que des vitrines commerciales actives comme celle que Panda Express apporterait à son quartier ajouteraient à la vitalité de la rue et amélioreraient la qualité de vie du quartier.

«Ce coin est vide depuis un certain nombre d’années et c’est devenu une sorte de coin en retrait, comme d’autres parties de cette intersection. Une vitrine active là-bas améliorerait ce coin », a-t-il déclaré. « C’était vraiment l’intérêt et l’impulsion de l’article – plutôt que les merveilles du » célèbre poulet à l’orange original « de Panda Express. »

Anderson a dit qu’il envisageait d’écrire un « article de réaction » sur la façon dont Panda Express est la nourriture des centres commerciaux de banlieue et sur la façon dont les résidents du centre-ville de Manhattan ont des tonnes d’options de restauration chinoise plus savoureuses. Il a également dit qu’il avait demandé à des amis et à d’autres New-Yorkais s’ils avaient entendu parler de la chaîne et entendu que beaucoup ne l’avaient pas fait à moins d’être entrés dans des centres commerciaux.

« Généralement, l’idée que ce tweet devienne » viral « est, je pense, vraiment plus sur Twitter que l’article lui-même », a conclu Anderson. « Les gens voulaient s’amuser avec, être indignés, se moquer, se défouler, peu importe « , se sentir sarcastique, supérieur. Aujourd’hui est un autre jour et ils trouveront autre chose pour partir. Alors ça va. C’est la réalité en 2022. »