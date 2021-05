Un homme qui extrait du matériel de bague de fiançailles trouve un diamant de 2,2 carats lors d’une quête à travers le pays

Un homme de Washington a fait la découverte d’une vie quand il a trouvé un diamant de deux carats au Crater of Diamonds State Park à Murfreesboro, Arkansas.

Puisque Christian Liden était en huitième année, il savait qu’il voulait chasser ses propres pierres précieuses et faire quelque chose de différent lorsqu’il s’agissait de sa future proposition. Un «chien de roche» autoproclamé, les plans du collège de Liden se sont concrétisés quand est venu le temps de proposer à sa désormais fiancée.

Liden, 26 ans, a collecté de l’or au fil des ans, parcourant son État d’origine de Washington lors de ses randonnées, économisant suffisamment pour former un groupe. Il a eu du mal à trouver un endroit aux États-Unis où il pourrait chasser des diamants et être en mesure de conserver les pierres précieuses qu’il a récupérées jusqu’à ce qu’un collègue lui donne un conseil qui changera sa vie.

«J’étais au travail en train de parler avec un collègue qui leur parlait de mon idée et il m’a dit: ‘Eh bien, pourquoi n’avez-vous pas examiné l’Arkansas?’», A déclaré Liden AUJOURD’HUI. «Je n’en avais même jamais entendu parler et il m’a parlé du parc d’État (Crater of Diamonds) et comment c’était 10 € par jour et que vous pouviez y aller chercher des diamants et tout ce que vous avez trouvé que vous deviez garder. Donc, à partir de là, j’ai commencé à planifier mon voyage, à chercher comment chasser les diamants et ce qu’il fallait chercher. »

Christian Liden, de Poulsbo, Washington, a trouvé un diamant de 2,2 carats au Crater of Diamonds State Park dans l’Arkansas. Liden prévoit d’utiliser le diamant dans une bague de fiançailles personnalisée qu’il fabrique à partir de matériaux trouvés. Département des parcs, du patrimoine et du tourisme de l’Arkansas

Après avoir peaufiné les détails et appris à construire ses propres outils pour rechercher les pierres, Liden avait tout prévu pour son excursion.

Le 1er mai, le natif de Poulsbo, à Washington, et son ami ont quitté l’État de Washington, s’arrêtant d’abord dans le Montana où ils ont trouvé des saphirs. Ils ont fait quelques arrêts supplémentaires dans certains parcs nationaux pour qu’il puisse explorer les États-Unis, mais aussi pour que sa petite amie ne se méfie pas de sa quête pour trouver le diamant parfait pour sa bague de fiançailles.

Liden et son ami sont arrivés en Arkansas le 7 mai pour commencer leurs recherches au cratère des diamants. Le duo a cherché pendant trois jours sur place avant de découvrir le désormais célèbre diamant le 10 mai.

«Nous lavions du gravier à la station de lavage à l’intérieur du parc national et je séparais le matériau léger du matériau lourd avec l’écran», a expliqué Liden. «Vous retourniez l’écran et ensuite vous cherchiez un diamant dans le matériau lourd parce que, naturellement, ils sont plus lourds.»

Dès que Liden a retourné l’écran, il a vu une lueur du soleil se refléter sur le diamant et a su qu’il avait trouvé quelque chose de spécial.

«Je savais que ce n’était pas un morceau de verre, alors j’ai immédiatement commencé à trembler, et je l’ai juste recouvert de ma main et j’ai fait signe à mon copain de venir voir», dit-il. «Il est venu et a levé ma main et il a su instantanément, juste en le voyant jamais vu un diamant auparavant, mais connaissant ma réaction, c’est ce que c’était. Je tremblais tellement que j’avais peur de le ramasser parce que si vous le laissez tomber, vous ne le trouverez pas.

Liden a nommé son diamant, à droite, le Washington Sunshine, « parce qu’il a une belle couleur jaune clair, tout comme la lumière du soleil à Washington. » Département des parcs, du patrimoine et du tourisme de l’Arkansas

L’ami de Liden a saisi le diamant du gravier et l’a transféré en toute sécurité dans un petit sac en plastique. Ils ont nettoyé leurs affaires et ont immédiatement amené le diamant au centre de découverte et l’ont fait certifier. Le diamant qu’ils ont découvert s’est avéré être un diamant jaune de 2,20 carats.

«Il a beaucoup de brillance et beaucoup de lustre, il contient une impureté naturelle qui réfléchit la lumière et lui donne un peu plus de brillance à l’intérieur», a-t-il expliqué. «C’est très joli, mais tout simplement super, super rare de trouver un diamant de cette taille. Ils ont dit que tout ce qui dépassait un carat était généralement assez rare. Alors oui, tout s’est installé depuis.

Liden et son ami ont fait une autre escale au Nevada avant de rentrer chez eux dans l’État de Washington afin qu’ils puissent extraire des opales.

La proposition, sans surprise, s’est bien déroulée et sa copine a dit oui!

«J’ai acheté une bague en rentrant chez moi au Nevada, à titre temporaire», a déclaré Liden. «J’ai proposé à ma copine avec le diamant. Après qu’elle a dit oui, j’ai sorti la bague, je la lui ai donnée et je lui ai dit que ce n’était que temporaire pendant que nous trouvons quelqu’un qui peut concevoir une bague autour de cela.

Le couple n’est pas encore pressé de concevoir la bague de fiançailles officielle avec le magnifique diamant jaune.

«Nous sentons juste ce qui va se passer!» il a dit.