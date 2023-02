Un homme poursuit une femme pour 3 millions de dollars pour l’avoir Friendzoné

Nous avons tous eu notre juste part de cas où nous avons été « ami-zone » par quelqu’un avec qui nous avons ressenti une profonde connexion amoureuse.

Ça fait mal, mais la plupart d’entre nous ont fini par dépasser ces sentiments négatifs.

Un homme, cependant, refuse de lâcher prise et fait comprendre à la femme qui lui a brisé le cœur qu’il n’oubliera jamais le chagrin qu’elle lui a fait subir.

L’homme poursuit la femme pour 3 millions de dollars après qu’elle l’ait zoné comme ami.

M. K Kawshigan de Singapour a rencontré Mme Nora Tan en 2016, et au fil du temps, les deux ont noué une étroite amitié.

Kawshigan a commencé à développer des sentiments romantiques envers Tan, bien que les sentiments n’aient pas été réciproques.

En septembre 2020, les deux ont discuté de leur relation et il est devenu clair qu’ils voulaient tous les deux des choses différentes l’un de l’autre.

Alors que Kawshigan considérait Tan comme son « ami le plus proche » et voulait amener leur relation à un niveau romantique, Tan a affirmé qu’elle ne le considérait que comme un « ami » et rien de plus.

Elle lui a demandé de réduire ses contacts avec elle et a souligné son besoin de limites tout en encourageant son amie à être « autonome ».

Kawshigan n’a pas très bien pris le rejet de Tan.

Kawshigan a été blessée par son rejet et, en octobre de la même année, a envoyé à Tan une lettre de mise en demeure, dans laquelle il l’a menacée de poursuites judiciaires pour « dommages pécuniaires résultant d’infliction par négligence d’une détresse émotionnelle et d’une éventuelle diffamation ».

Il a également commencé à chercher une thérapie professionnelle avec un conseiller pour surmonter ses sentiments.

Tan a répondu à la lettre de Kawshigan par SMS, lui disant que son « malaise était réel ».

Il lui a répondu en lui lançant un ultimatum : soit accéder à sa demande de relation amoureuse, soit subir un préjudice « irrévocable » à ses efforts personnels et professionnels.

Pour atténuer certains des dégâts, elle a accepté d’assister à des séances de thérapie avec lui pour l’aider à accepter le fait qu’ils n’allaient jamais être un couple romantique.

Cependant, après un an et demi, Tan a cessé d’aller aux séances car son malaise augmentait et elle sentait que leur relation était devenue hostile.

En avril 2022, elle a entamé une procédure de harcèlement contre Kawshiagan et a tenté de couper complètement le contact avec lui car elle ne pouvait «plus faire face à ses demandes d’interaction accrue et à son incapacité à respecter ses limites personnelles».

Kawshigan a envoyé un SMS à Tan faisant allusion à une réclamation potentielle qu’il a faite contre elle, l’avertissant avec des termes menaçants, notamment « des dommages qui ont une base juridique solide » et « aggraver votre responsabilité ».

Le mois suivant, elle a complètement cessé tout contact avec lui. Pourtant, il a persisté en déposant une plainte auprès de la Haute Cour contre elle.

Kawshigan a affirmé que Tan avait causé des dommages à sa « réputation stellaire » et « des impacts sur sa vie ».

L’homme a allégué qu’en raison du rejet de Tan, il avait subi « une perte de capacité de gain et de partenariats commerciaux, ainsi que des coûts encourus dans des programmes de réadaptation et de thérapie pour surmonter le traumatisme qu’il avait subi ».

De plus, il a intenté une action en justice de 22 000 € contre Tan pour avoir prétendument omis de se conformer à leur accord pour améliorer leur relation.

Histoires liées de YourTango :

Tan a obtenu une ordonnance de protection suite à l’ordonnance du tribunal et a pu obtenir l’assistance d’avocats.

Heureusement, en janvier 2023, le tribunal a statué que la deuxième demande de Kawshigan était « manifestement infondée et sans fondement ».

La demande de 3 millions de dollars de la Haute Cour est fixée pour une audience préliminaire le 9 février.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.