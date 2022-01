Un homme plaisante sur le premier mariage d’un ami pendant le discours du garçon d’honneur lors de son deuxième mariage

Tout le monde aime l’humour lors des mariages, car certains souvenirs font de belles histoires à regarder en arrière et à rire. Cependant, cet homme est peut-être allé un peu trop loin au mariage de son ami, du moins selon le marié.

Un homme de 34 ans a posté sur le Subreddit AITA (Am I The A-hole) pour demander aux gens s’il pourrait avoir tort de faire une certaine blague dans le discours de son témoin lors du deuxième mariage de son ami.

« J’ai (34M) été récemment le meilleur homme lors du deuxième mariage de mes amis (36M), j’étais aussi le meilleur homme lors de son premier. J’ai vu cette blague en ligne et ça m’a fait rire alors je l’ai volée et pour mon discours d’ouverture, j’ai dit ‘très bien… bienvenue à tous…' »

L’homme explique à quel point sa blague a été appréciée par tout le monde, y compris la mariée, « qui a semblé la trouver hilarante ».

Cependant, le marié n’a pas aimé la blague probablement parce qu’il ne voulait pas que quelque chose gâche sa journée spéciale.

Alors que le marié n’a rien dit pendant le discours, il a réprimandé son ami plus tard.

Alors que le garçon d’honneur ne voulait pas dire de mal et espérait que sa blague serait prise de manière amusante, le marié n’aimait pas ça.

Considérant que c’était le deuxième mariage du marié, il n’a pas apprécié la blague, aussi petite soit-elle.

« Tout s’est bien passé, la parole est finie et finie, même si plus tard, après quelques verres, mon ami a commencé à me déchirer un nouveau trou du cul en me disant que j’étais hors de propos avec ce genre de blague… »

Le garçon d’honneur a en outre expliqué à quel point le marié se sentait gêné et ne pensait pas que c’était drôle.

L’homme dit que son ami l’a prévenu, « Je n’aurais pas dû amener son dernier mariage là-dedans. »

Le témoin a déclaré que le discours du témoin est censé être drôle et léger. Il a en outre déclaré que, pour sa défense, « c’était la seule référence » au mariage précédent du marié.

« Je veux dire qu’un discours de meilleur homme sera toujours plus plaisant qu’autre chose et au-delà de cela, il était assez apprivoisé et c’était la seule référence à son dernier mariage … étais-je vraiment hors de propos? » a-t-il demandé à Reddit.

Bien que le message ait suscité des réactions mitigées, la plupart des gens pensaient que le meilleur homme avait tort.

Un utilisateur a écrit: « Pensez-vous vraiment que le fait d’apporter son précédent mariage lorsqu’il se marie avec une autre femme est une bonne idée? »

Un autre utilisateur a déclaré: «Ce n’est pas parce que les gens ont ri que ce n’était pas d’un goût incroyablement mauvais. Toi et ton ami avez de la chance que sa femme soit si cool. Contrairement à vous. »

Il y avait aussi beaucoup de gens qui l’ont pris à la légère et ont pensé que le marié avait peut-être réagi de manière excessive.

Un utilisateur a écrit: « Mais c’est aussi une blague très inoffensive, comme si ce n’était pas hors de propos et c’est assez courant, et si la mariée a trouvé ça drôle, je ne vois pas le problème. »

Un autre utilisateur a soutenu le garçon d’honneur : « C’était tout à fait inoffensif et c’est exactement ce que vous devriez faire lors d’un mariage ! Si votre ami ne supporte pas une simple blague comme celle-là, il n’aurait jamais dû faire de vous son témoin. La chose la plus importante était que la mariée ait ri, alors vous n’avez rien à craindre.

