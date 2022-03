Un homme oblige sa mère à perdre la garde de ses frères et sœurs

Un homme a posté sur le subreddit ‘AITA’ (Am I The A ** Hole), se demandant s’il a tort après avoir fait perdre à sa mère la garde de ses frères et sœurs.

Dans son message, l’homme a expliqué que sa mère s’était mariée en 2018 avec un homme avec qui elle trompait son père depuis des années. Le récent mariage avait déjà mis une brèche dans la relation de l’homme avec sa mère, et il a fini par déménager après que son beau-père ait emménagé.

Maintenant, les effets de ce mariage toxique l’ont poussé à prendre des mesures pour retirer ses frères et sœurs de la garde de sa mère.

L’homme explique qu’après des années de galère, le nouveau mariage de sa mère a eu un impact sur la famille. Il raconte la séquence des événements menant à ce point.

Après avoir emménagé, son beau-père a pensé qu’il « possédait tout à coup tout dans la maison », y compris l’ordinateur de travail de l’homme et sa PlayStation 4. Quelques mois après son déménagement, son frère, 18 ans, a appelé au milieu de la nuit. parce que leur beau-père l’avait expulsé pour avoir « volé de l’argent » et l’avoir surpris en possession de drogues dures, ce qui, selon l’homme, était et est toujours un mensonge.

« J’avais déjà eu très peu de contacts avec ma mère à ce moment-là, et le jour où mon frère a emménagé avec moi, j’ai reçu un déluge de SMS et d’appels de mon beau-père disant que je devais ramener mon frère avec l’argent, sinon il ‘ Je viens le chercher », a écrit l’homme, ajoutant : « Je lui ai dit de le pousser et de m’essayer. »

Sa mère et son beau-père ont finalement divorcé après que sa mère a découvert qu’il avait volé l’argent et non son fils.

L’homme explique que son beau-père était également alcoolique et toxicomane et a admis avoir planté de la drogue dans la chambre de son frère.

« Après le divorce et l’obtention d’une ordonnance restrictive, il a commencé à harceler [neighbors]s’est présenté dans le jardin au milieu de la nuit pour regarder à l’intérieur par les fenêtres, s’est présenté à l’école de ma sœur (12 ans à l’époque). »

Il a également découvert que son beau-père avait été mis sur la liste noire de toutes les banques du pays en raison de l’énorme dette dans laquelle il était. Après le divorce, la relation entre l’homme et sa mère a commencé à s’améliorer un peu.

Cependant, les choses ont immédiatement pris une tournure après que le jeune frère de l’homme leur ait dit que leur mère n’était pas rentrée à la maison depuis 3 jours.

Cela a conduit le frère de 18 ans de l’homme à appeler leur mère, et après un certain temps, elle a révélé qu’elle était de retour avec leur ex-beau-père.

« Après avoir maîtrisé ma rage, j’ai demandé à mon frère de 16 ans et à ma petite sœur (maintenant âgée de 14 ans) s’ils veulent toujours vivre là-bas, ils ont tous les deux dit non, et je le dis à mon père. »

Après avoir alerté son père, la mère de l’homme a reçu des documents juridiques indiquant que leur père biologique tente d’obtenir la garde complète de leurs enfants à cause des actions de la mère, et selon son propre avocat, il y a une chance qu’elle perde la garde.

« Elle m’appelle en panique, et je lui dis que c’est de sa faute. Elle commence à pleurer et à crier que je devrais être heureuse qu’elle ait enfin trouvé le véritable amour, je lui demande si ça vaut le coup de perdre tous ses enfants à cause de ça, et elle répond par des insultes envers moi, mes frères, ma fiancée. »

Il lui dit de ne plus jamais le contacter et raccroche, ajoutant qu’il n’a pas eu de nouvelles d’elle depuis mais selon d’autres personnes, sa mère a le cœur brisé qu’elle est sur le point de perdre ses enfants.

Elle les blâme également, disant aux gens que ses propres enfants ne veulent pas qu’elle soit heureuse et qu’ils sont toujours du « côté de leur père ».

La plupart des gens sous le post Reddit étaient d’accord pour dire que l’homme est NTA (Not The A ** Hole).

« Elle a fait ses propres mauvais choix et les soutient alors que ses enfants sont dépouillés. Vous défendez vos frères et sœurs mineurs, et les tribunaux font le choix le plus sain et le plus sûr pour eux », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté: « Votre mère prend la décision délibérée de confier la responsabilité de ses enfants à un homme qui les a traumatisés émotionnellement pendant des années. Il a menti et accusé votre frère de crimes qu’il a lui-même commis, et il est peu probable que votre mère ait montré regret d’avoir permis que cela se produise. »

