Un homme ne sait pas comment dire à ses proches qu’il a découvert que sa fille n’était pas la sienne

Les bébés sont une bénédiction, surtout pour les nouveaux parents. Après que vous et vos proches avez attendu neuf mois, tout le monde est excité et reconnaissant lorsque votre petit est né en toute sécurité.

Un homme avait hâte de rencontrer sa petite fille, mais une fois qu’elle est arrivée, son monde a été bouleversé.

Le nouveau papa s’est rendu sur le sous-reddit r/relationship_advice de Reddit pour partager la découverte bouleversante qu’il a faite après la naissance de son bébé.

Il a découvert que sa fille était le produit de la liaison de sa femme.

Le poste commence avec lui allant droit au but. Il dit aux lecteurs : « J’ai découvert qu’un autre homme était sur la photo avec ma femme depuis environ un an. »

Il n’est pas tout à fait sûr que l’affaire n’ait duré qu’un an car, selon le mari méprisé, l’histoire de l’homme et de sa femme de 34 ans « ne correspond pas tout à fait ».

Ce dont il est certain, c’est que sa femme a raconté beaucoup de mensonges sur la situation.

Après avoir découvert que sa femme la trompait, l’homme dit qu’il était prêt à rester sous certaines conditions.

« J’ai accepté de continuer », a-t-il ajouté, expliquant qu’en règle générale, pour que leur relation guérisse, il avait accès à tous les appareils de sa femme quand il le souhaitait. Sa femme, cependant, n’a pas respecté cette règle.

Une autre condition stipulait qu’il serait autorisé à subir un test ADN. Eh bien, les résultats sont tombés et, malheureusement, il n’est pas le père.

La tricherie et la malhonnêteté ont conduit le Redditor à demander le divorce, mais il se demande comment annoncer la nouvelle à sa famille, ses amis et ses collègues.

Tous étaient heureux pour lui et sa famille grandissante et il cherche les bons mots à utiliser pour lancer la bombe sur tout le monde.

Il a du mal à annoncer la nouvelle à sa famille, ses amis et ses collègues.

Pour le contexte de ses collègues, il dit : « C’est une petite entreprise avec environ 10 à 12 personnes, nous nous connaissons tous assez bien. »

L’affiche envisage de faire son annonce courte et douce lors de la réunion du matin de son bureau. De cette façon, il peut éviter d’avoir des conversations individuelles.

De plus, il envisage de faire part de la nouvelle à sa famille et à ses amis dans une publication sur Facebook pour « arracher le pansement » et passer outre.

Le premier commentateur a écrit: «Cela semble plus facile de tout sortir. On dirait que le travail peut être comme une deuxième famille, alors si cela vous semble être la bonne façon de faire, faites-le.

« Peut-être commencer par » puisque vous êtes tous ici, je voudrais juste le dire à tout le monde en même temps et en finir avec « . Alors dites-le simplement. Bonne chance et désolé pour ce qui vous est arrivé !

L’ancien père a ajouté que les membres les plus proches de sa famille étaient déjà au courant de ce qui s’était passé.

Histoires liées de YourTango :

Quant à sa belle-famille, bien qu’il fût marié à leur fille, ils semblaient avoir l’impression que lui et sa femme étaient séparés depuis un certain temps.

La gifle finale était que les parents de sa femme semblaient être pleinement conscients que le bébé n’était pas le sien.

Un dernier conseil d’une affiche disait: «Soyez prudent avec Facebook et limitez-le à la famille et aux amis. Le dire clairement sans jugement serait bien.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.