Un homme né avec un micro-pénis dit que la vie sexuelle est beaucoup plus « saine » après avoir augmenté le remplacement de son bras

Un homme né avec un micro-pénis a déclaré que sa vie sexuelle est maintenant beaucoup plus «saine» après avoir développé un remplacement sur son bras grâce à une procédure connue sous le nom de phalloplastie.

Dans un nouveau documentaire de Channel 4, diffusé ce soir, nous rencontrons trois hommes qui ont subi le processus complexe, qui consiste à prélever de la peau d’une autre partie du corps pour créer un nouveau pénis, en l’attachant à un site du corps pour qu’il grandisse avant. est déplacé vers son domicile légitime.

Crédit : Canal 4

Annick, 26 ans, est né avec un pénis sous-développé, causé par une maladie génétique intersexuée rare appelée syndrome d’insensibilité partielle aux androgènes. Au départ, les médecins pensaient qu’il avait un « pénis enfoui » avant de lui dire que c’était un « micro-pénis‘.

Parler à 45secondes.fr, Annick a déclaré qu’il avait beaucoup de « ressentiment » à propos des chirurgies « étendues » qu’il avait subies, mais qu’il avait finalement commencé à trouver la paix avec son voyage.

« J’ai vécu avec beaucoup de douleur qui ne s’est arrêtée que récemment, et la raison en était que les opérations chirurgicales étaient souvent inutiles », a-t-il déclaré.

« On m’a fait sentir comme si j’étais un enfant » malade « qui grandissait dans les hôpitaux, alors qu’essentiellement, j’avais juste un corps qui était visiblement différent. »

Le film – qui présente également un homme qui a perdu son pénis à cause d’une infection et un homme trans – suit Annick alors qu’il prépare sa 30e opération en 20 ans, ayant décidé de franchir le pas d’un phalloplastie il y a quatre ans.

Le pénis a été développé sur son avant-bras puis transféré à son aine, tandis que la peau de ses fesses a été utilisée pour réparer le bras.

Ce soir sur @Channel4 22h (BST) rejoignez-moi dans mon parcours de phalloplastie. Rencontrez ma famille et voyez comment le fait d’être né avec des traits intersexués a eu un impact sur mes parents. Le documentaire montre mon histoire, aux côtés de Malcolm qui a perdu son pénis à cause d’une infection, et de Lee qui est un homme trans. pic.twitter.com/lh4taraau3 – Anick (@IntersexAF) 3 mai 2022

Cependant, Annick ‘très rapidement’ s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas après avoir traversé la dernière étape de la procédure – qui implique l’installation d’un implant qui peut être érigé à l’aide d’une pompe dans le scrotum – ayant été laissé dans beaucoup de douleur et d’inconfort.

Après avoir subi une autre intervention chirurgicale pour résoudre le problème, Annick a dû garder son pénis en érection pendant deux semaines pour garder la peau tendue, avant de retourner à l’hôpital pour le faire dégonfler.

Depuis le tournage du documentaire, Annick a dû subir une autre intervention chirurgicale pour repositionner la pompe afin qu’il puisse y accéder plus facilement.

Bien qu’une certaine douleur soit présente, il dit que les choses vont bien mieux qu’elles ne l’étaient autrefois, bien que le plus grand changement soit sans doute l’effet que le processus a eu sur son amour propre.

Annick a déclaré: «Ma confiance s’est considérablement améliorée depuis les dernières interventions chirurgicales et je suis ravie de commencer ma vie. Je n’aurai pas besoin d’une autre intervention chirurgicale avant des années – ce qui n’a littéralement jamais été le cas de ma vie jusqu’à maintenant.

« Ma vie sexuelle devient plus saine, et cela tient en grande partie à ma confiance en moi pour discuter de mon histoire.

« Phalloplastie m’a donné une vie sexuelle et quelque chose à dire – peu d’entre nous se promènent avec un personnalisé/gonflable pénis! »

Annick a déclaré que sa famille avait toujours essayé de le mettre à l’aise avec son corps, mais que cela le mettait en colère quand il était plus jeune – ne faisant que souligner à quel point son état était «aliénant».

Crédit : Canal 4

Il a poursuivi: « Ma mère et moi avons une relation compliquée qui repose sur l’amour et la douleur. À bien des égards, elle était toujours plus obsédée que moi par le changement de mon corps, mais c’était parce qu’on lui avait dit que mon corps avait besoin d’être réparé et que c’était un problème.

« Pour ma mère, elle voulait que je puisse avoir une vie saine, une famille et trouver l’amour – tout ce qu’elle a accepté pour mes soins était basé sur cela. C’est une personne drôle et elle a traversé beaucoup d’angoisse ( surtout autour de moi !).

« Mes frères et sœurs ne parlent pas à ma mère de leur corps et de leur vie sexuelle comme je le fais. Encore une fois, la plupart des gens m’en parlent plus qu’ils ne le feraient avec d’autres… Les gens grincent des dents quand je leur raconte l’histoire de ma mère et de mon pénis – elle a même offert son propre bras pour servir de phallus.

« À ses yeux, elle essayait de minimiser ma douleur et elle voulait être la seule à m’aider. Heureusement, elle a compris que je ne voulais pas que son bras soit mon pénis !

« Mais pour moi, c’est hilarant. C’est aussi drôle pour moi de voir à quel point les choses ont changé dès que j’ai eu phalloplastie – elle me voit comme un homme et non plus comme son bébé. Il est sûr de dire que nous en discutons beaucoup moins maintenant, j’ai beaucoup plus d’intimité.

Suivez mon parcours de phalloplastie sur @Channel4 @Tous4 mardi 3 mai ! Vous pourrez voir trois histoires très différentes sur les raisons pour lesquelles les gens auraient cette procédure extrêmement difficile. Et leurs réalités après… pic.twitter.com/MuoNujKQpN – Anick (@IntersexAF) 2 mai 2022

Annick espère maintenant canaliser sa douleur passée en quelque chose de « productif », ayant co-fondé un organisme de bienfaisance pour aider à assurer que les autres dans des situations comme la sienne « aient accès à un meilleur soutien ».

Il espère également devenir un jour travailleur social pour apporter « un soutien spécialisé aux enfants et aux jeunes afin qu’ils comprennent leurs droits pendant leur séjour à l’hôpital ».

Encourager les gens dans le même bateau à aller utiliser la thérapie pour « travailler sur soi et comprendre ce que vous voulez », Annick a ajouté: « Mon problème était que la chirurgie était l’option la plus rapide et la plus simple et qu’elle était prévue pour moi depuis que je suis enfant. je n’ai jamais eu le psychosocial soutien dont j’avais besoin, même jusqu’à présent.

«Déterminez quel est votre objectif en ayant une procédure, car cela peut sembler formidable ou facile, mais cela comporte de nombreux risques et des complications inexpliquées. Phalloplastie est très cosmétique, et j’ai souvent l’impression que c’est pour les autres plutôt que pour moi. Souvent, ma propre sensation sexuelle était une réflexion après coup, l’accent était fonctionnel et sur mon futur partenaire – plutôt que sur moi.

« Cherchez des personnes dans des situations similaires parce que vous n’êtes pas seul. Il s’agit d’une procédure étonnamment courante pour quelque chose que les médecins appellent rare. La première façon de trouver quelqu’un est de passer par votre médecin si vous êtes déjà sur la bonne voie pour obtenir cette procédure. Sinon, les gens comme moi parlent en ligne de phalloplastie et nos corps bien plus que nous ne le devrions peut-être !