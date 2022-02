Un homme n’autorise pas sa fille adolescente à visiter l’Inde après avoir autorisé son fils

Un père indien est allé sur Reddit pour poster sur le sous-reddit AITA (Am I The A-hole?) et demander aux gens s’il a tort de ne pas laisser sa fille faire un voyage dans son pays natal.

L’homme explique qu’il vit en Angleterre avec sa famille et lorsque son fils a terminé ses examens GCSE, il a fait un voyage en Inde.

Il a écrit: «Quand mon fils avait 16 ans, il a terminé ses GCSE et nous avons décidé qu’il pourrait aller en Inde un mois plus tôt pour passer du temps avec son [grandparents].”

Il explique en outre qu’il a déposé son fils à l’aéroport et qu’il a bien rejoint la maison de ses grands-parents.

Il a écrit : « Il a passé une semaine avec mes parents, puis a pris un train pendant 8 heures pour rendre visite aux parents de ma femme. Il s’en est bien sorti et il n’y a eu aucun problème. »

Cependant, l’homme ne voulait pas que sa fille parte seule en Inde.

Lorsque sa fille a terminé ses GCSE, elle lui a demandé si elle pouvait faire le même voyage que son frère. L’homme en a parlé à sa femme et est arrivé à une conclusion.

Il a écrit : « Nous avons refusé pour les raisons suivantes, la principale étant qu’elle était une jeune femme. j’ai grandi [in] Inde, et même aujourd’hui, vous entendez des histoires terribles de femmes et de filles ciblées.

Il explique en outre que son fils parle bien l’hindi et le malayalam, il n’a donc pas eu beaucoup de problèmes en Inde. En revanche, sa fille a du mal à parler la langue, étant née et ayant grandi à Londres.

Il a également écrit: « Elle est également très légère, [whereas] mon fils même à 16 ans avait la carrure d’un homme adulte [he’s big into rugby, which helps]donc ce n’est pas exactement quelqu’un qui ressemble à une cible facile.

Sa fille a fulminé après avoir entendu son refus d’autant plus que son frère a fait le même voyage.

L’homme a écrit: « Elle était furieuse, nous traitant de sexistes et disant que nous avions accordé un traitement préférentiel à son frère. »

Bien que cela puisse sembler sexiste, l’homme pourrait simplement être un père inquiet. Ayant vécu en Inde, il a l’expérience directe d’être dans le pays.

Étonnamment, les utilisateurs de Reddit soutenaient l’homme et justifiaient ses inquiétudes.

Beaucoup de gens comprennent que l’homme est sexiste, cependant, il a raison de ressentir cela.

Un utilisateur a écrit : « J’ai 23 ans et je ne me sens toujours pas en sécurité pour aller seul en Inde, même si je sais que je ne verrai que ma famille quand j’y serai. C’est sexiste, mais l’Inde est beaucoup plus sûre pour un homme que pour une femme.

Un autre utilisateur a écrit: «L’Inde est incroyablement dangereuse pour les femmes qui y vivent et connaissent la culture et les gens. C’est encore plus dangereux pour quelqu’un qui ne le connaît pas.

Une personne a demandé à l’homme s’il était inquiet ou simplement sexiste.

La personne a écrit : « Il est également important de comprendre à quel point votre réaction est du pur sexisme et à quel point vous vous souciez réellement de sa sécurité : lui permettriez-vous de faire un voyage d’un coût similaire dans un endroit plus sûr/au Royaume-Uni ?

À quoi, l’homme a répondu: « Honnêtement, si elle voulait faire un week-end à Brighton ou quelque chose avec des amis, je serais plus qu’heureux de financer cela et de la déposer ou de faire ce dont elle a besoin. »

De même, de nombreuses personnes ont proposé des lieux alternatifs pour la fille afin de créer une situation équitable pour elle.

Beaucoup de gens ont partagé leurs histoires et se sont également liés à l’homme. La décision de l’homme était sexiste, cependant, il avait des préoccupations valables pour sa fille.

