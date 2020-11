Un homme interdit de mariage lesbien pour des plans d’apocalypse zombie pour un chat

Ignatius, alias Iggy, le chat “n’aurait pas d’espoir dans une apocalypse zombie, ni dans aucune sorte d’apocalypse”. (eliwhy / Twitter)

Un homme s’est retrouvé banni du mariage de sa cousine lesbienne après que sa fiancée ait contesté ses hypothétiques projets d’apocalypse zombie pour son chat.

L’homme a posté sur le sous-Reddit “Suis-je le A * shole”, où les utilisateurs peuvent évaluer s’ils avaient tort.

Il a expliqué que sa cousine «Jane» l’avait récemment invité à passer une journée à regarder des films d’horreur et à rencontrer sa petite amie «Edith» pour la première fois.

Après un film, ils ont commencé à discuter de ce qu’ils feraient en cas d’apocalypse zombie.

«Lorsqu’on m’a demandé quels seraient mes projets, j’ai ri et j’ai dit que j’abandonnerais», a-t-il écrit.

«De façon réaliste, je ne pouvais pas gérer l’apocalypse zombie – j’ai trop d’anxiété et de problèmes de santé pour même essayer.

«Jane m’a demandé ce que je ferais de mon chat. J’ai dit qu’il ne pourrait pas du tout survivre à l’apocalypse des zombies, donc je ne ferais rien avec lui. Nous restions simplement chez moi après nous être barricadés.

Mais Edith a commencé à s’énerver et a demandé: «Et si quelqu’un d’autre pouvait mieux prendre soin de lui?» L’homme a répondu: «Ils ne pouvaient pas, il ferait mieux de se détendre avec moi, et il les ralentirait de toute façon».

voici une vidéo que mon ami a faite de lui. il ne savait pas comment sortir du bac à litière, alors nous avons dû enlever la porte. pic.twitter.com/K1ciIFlDOd – eli ⭐️SHOP OPEN⭐️ (@eliwhy) 24 novembre 2020

Il a expliqué dans son article: «Mon chat n’aurait pas d’espoir dans une apocalypse zombie, ni dans aucune sorte d’apocalypse.

«Il a, faute d’un meilleur terme, des besoins spéciaux. Il n’a que la moitié de ses dents, il doit donc manger de la nourriture spéciale, et il a une anxiété de séparation au point que si je suis dans la salle de bain et qu’il ne l’est pas, il commence à avoir ce qui est essentiellement une crise de panique.

«Il n’a absolument aucun réflexe et est horrible pour chasser ou attraper des choses. Tout cela compte contre sa survie en tant que chat sauvage, ou gardé par d’autres. J’aimerais aussi avoir sa compagnie si j’étais enfermé à l’intérieur de ma maison pour toujours.

Le lendemain, il a reçu un texto de sa cousine Jane pour dire qu’Edith était toujours bouleversée par ses projets pour le chat lors d’une hypothétique apocalypse zombie.

Quelques mois plus tard, lors d’un appel de la famille Zoom, Jane et Edith ont annoncé leurs fiançailles. Au cours de l’appel, cependant, Edith a commencé à faire des commentaires pointus sur la capacité de l’homme à s’occuper de son chat car il avait récemment perdu son emploi.

Peu de temps après, il a écrit: «J’ai appris qu’Edith ne voulait pas de moi à son mariage.

«Elle est convaincue que je ne donnerais pas une vie meilleure à mon chat si je ne pouvais pas l’aider, et elle en a apparemment parlé à ses amis et à sa famille, et ils conviennent qu’elle a raison de ne pas vouloir être là. moi puisque je ne veux pas le meilleur pour mon chat.

«Elle agit comme si j’étais activement abusive envers lui. Au début, j’étais ennuyé par tout cela, et j’avais l’impression qu’elle lisait vraiment des choses, mais si elle est si bouleversée, je commence vraiment à penser que j’ai tort pour mes «projets».

Merci!! ❤️💕 il portait beaucoup de vêtements parce qu’ils aidaient à calmer son anxiété, mais il est très grand, il doit donc porter des tenues de chien. j’ai trouvé des photos pour vous 🙂 pic.twitter.com/F0C1JdDq6L – eli ⭐️SHOP OPEN⭐️ (@eliwhy) 24 novembre 2020

En réponse à son message, les utilisateurs de Reddit ont convenu que l’homme n’était certainement “pas le a * shole”, et que “Edith est en train de se moquer de cette situation hypothétique”.

Une personne a écrit: «Je… qu’est-ce que je lis? Edith est-elle en quarantaine depuis trop longtemps? Non, bien sûr, vous n’êtes pas le a * shole pour votre réponse hypothétique à une hypothétique apocalypse zombie.

«Ensuite, elle sera p ** sed parce que vous ne voulez pas amener votre chat à Narnia.»

Un autre a suggéré une explication possible: «Je pense qu’Edith veut votre chat pour une raison quelconque et espère une réponse du genre: ‘Je ne peux pas survivre mais je serais heureux si mon chat était avec quelqu’un comme vous, oh mon cher héros, Edith ‘. Cette fille est folle AF.