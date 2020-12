Un homme gay noir poignardé et laissé dans le coma mais ses agresseurs sont toujours libres

La police a publié une photo de vidéosurveillance de personnes à qui ils aimeraient parler dans le cadre de l’attaque contre Anthony Crumbley. (GoFundMe et Boston Police Department)

Un Noir gay de Boston, Massachusetts, qui a été poignardé et laissé dans le coma pendant quatre jours, vit dans la peur en sachant que ses agresseurs sont toujours «là-bas».

Anthony Crumbley rentrait à pied d’un bar du sud de Boston vers 22 h 45 le 18 décembre lorsqu’il a été attaqué, selon CBS Boston.

Le jeune homme de 25 ans a déclaré: «Les deux hommes et une femme se sont approchés de moi et deux hommes m’ont attaqué et m’ont poignardé au cou et à l’estomac, et ont couru et m’ont laissé là.

Souffrant de blessures mettant sa vie en danger et sans saignement au sol, Crumbley a été emmené au Boston Medical Center où il a passé quatre jours dans le coma à l’USI de l’hôpital.

La police a publié une photo de vidéosurveillance de personnes à qui ils aimeraient parler dans le cadre de l’attaque, mais aurait déclaré qu’elle n’avait aucune raison de croire que le coup de couteau était un crime de haine.

Crumbley a insisté: « Je crois que c’était une attaque qui avait à voir avec la haine gay parce que, vous savez, je m’habille très femme et je suis une personne très franche. »

Toujours en convalescence à l’hôpital, le jeune homme gay a déclaré qu’il vivait dans la peur et avait du mal à joindre les deux bouts après avoir été poignardé.

Il a écrit sur une page GoFundMe: «Personne n’a été arrêté pour m’avoir fait ça et j’ai peur, honnêtement, de savoir qu’ils sont toujours là-bas dans la rue et qu’ils pourraient me faire ça à tout moment.

«Cette situation traumatisante m’a laissé sans espoir, après m’être réveillé après avoir été dans le coma pendant quatre jours à l’USI de Boston Medical et je suis TOUJOURS ici à l’USI en train d’écrire ceci le jour de mon anniversaire, le 26 décembre.

La mère de Crumbley est décédée il y a un an et il est le tuteur légal de sa sœur de 12 ans.

Il a poursuivi: «Avant que tout cela n’arrive, j’étais très énergique et extraverti, faisant toujours ce qu’il fallait pour joindre les deux bouts pour moi et ma petite sœur. Je ne sais tout simplement pas comment je vais joindre les deux bouts maintenant avec ce handicap acquis par mes agresseurs.

Il a dit qu’après l’attaque, son bras gauche n’est plus fonctionnel à cause des «nerfs sectionnés dans ma section C6 de mon épaule».

Il a poursuivi: «Je dois comprendre comment je vais finir d’élever ma sœur comme elle le mérite et lui donner tout ce que je n’ai jamais eu… Travailler ne sera pas une option pour moi pour le moment jusqu’à ce que je puisse complètement récupérer, donc même si cela me fait mal et que c’est tellement embarrassant de dire que je demande de l’aide à quiconque et à tous ceux qui me connaissent personnellement ou qui cela touche le moins du monde.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police de Boston au 617-343-4742.