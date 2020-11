Un homme gay dénoncé par le patron d’une entreprise de Tokyo remporte un règlement

Un Japonais est parvenu à un rare règlement à l’amiable après avoir été dénoncé par son ancien patron comme gay contre sa volonté.

L’homme, qui est dans la vingtaine, a révélé sa sexualité lorsqu’il a rejoint l’entreprise dans le quartier Toshima de Tokyo l’année dernière. La stigmatisation anti-LGBT + est toujours forte au Japon, et il a déclaré qu’il voulait attendre d’être prêt avant d’en parler à son équipe.

Quelques mois plus tard, une collègue a commencé à l’éviter et a démissionné plus tard. L’homme a découvert lors d’une soirée qu’elle avait appris du supérieur qu’il était gay.

« Je pensais qu’il n’y avait aucun problème à dire ça à une seule personne », lui a dit le supérieur en riant, selon Japan Times.

Sa santé mentale a souffert après l’incident et il a finalement pris un congé. Il a décidé d’intenter une action en justice en juin, à peu près au moment où plusieurs régions du Japon ont commencé à interdire les sorties aux personnes LGBT + sans leur permission.

Après des négociations, la société a finalement admis la sortie et s’est excusée auprès de l’homme fin octobre. Il a également reconnu la responsabilité de causer la maladie mentale de l’homme.

« Nous prendrons la question au sérieux et ferons des efforts pour garantir qu’un problème similaire ne se reproduira plus », a déclaré la société, confirmant le règlement.

Environ 25% des personnes queer au Japon ont été mises à l’écart contre leur gré, selon un récent sondage. L’ampleur du problème est apparue au milieu de la pandémie de coronavirus, car de nombreuses personnes LGBT + craignaient d’être exposées via la recherche des contacts.

Le gouvernement central a maintenant désigné les sorties et les insultes contre les personnes LGBT + comme des abus de pouvoir, et une nouvelle loi promulguée en juin oblige les entreprises à prendre des mesures contre de tels abus.

«La société et nos lieux de travail ne comprennent tout simplement pas à quel point la sortie est douloureuse et dure pour nous», a déclaré l’homme impliqué dans l’affaire Toshima Ward.

Il continue de chercher un traitement médical et prévoit maintenant de déposer une demande d’indemnisation des travailleurs.