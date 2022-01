Un homme gagne 1 500 € par semaine en attrapant des copines infidèles sur TikTok

Si vous passez trop de temps à faire défiler sur TikTok, vous avez probablement entendu parler de la tendance, le « test de fidélité ». Les créateurs de vidéos iront sous couverture et les inconnus DM qui sont en couple et s’ils entretiennent la conversation, ils échouent.

Xavier Long, @iceyxavier, a cumulé plus de 800 000 vues et 5 millions de likes depuis juin grâce à son activité de test de fidélité en plein essor.

Il a déclaré: « Je sais qu’au cours de la première semaine environ, j’ai gagné environ 2 000 € (1 453 €) et c’était le moyen le plus rapide et le plus simple de gagner de l’argent. »