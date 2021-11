Un homme a expliqué la vérité derrière la théorie effrayante de la « vallée étrange ». Regardez ci-dessous :

Vous pouvez très bien en avoir fait l’expérience vous-même, un sentiment de malaise profond ou d’alarme en regardant un personnage sur l’écran de télévision ou de cinéma.

Il peut être si profond qu’il aurait fait fondre certaines personnes en larmes. Mais qu’est-ce que c’est?

Eh bien, un musicien du nom de Sylas Dean a donné à ses disciples un aperçu de l’étrange phénomène, qui, selon lui, a forcé DreamWorks à apporter de grands changements à l’un des plus grands films pour enfants de tous les temps.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, il explique que la « vallée étrange » est l’endroit où notre cerveau a du mal à calculer le fait qu’une image hyperréaliste d’un visage, qu’il s’agisse d’un dessin animé ou de cire, n’est pas réellement humaine.

Il dit: « Est-ce qu’une photo comme celle-ci vous met mal à l’aise ou quelque chose comme ça? Ce phénomène est connu sous le nom de « vallée étrange » introduit par Masahiro Mori dans les années 1970.

Crédit : TikTok/@creeptime

« L’Uncanny Valley fait référence à un phénomène où le cerveau peut enregistrer que quelque chose est très proche de l’humain. Mais nous sommes également conscients que quelque chose ne va pas.

« C’est l’entre-deux où nous pouvons comprendre que quelque chose ressemble à une personne mais ce n’est pas une personne, et cela provoque des sentiments de détresse, considérés comme un mécanisme évolutif, qui n’est pas non plus exclusif aux humains.

« La » vallée étrange « est l’endroit où nous percevons ces choses comme une menace ou non pour nous, et cela peut provoquer des sentiments de panique. »

Et il dit que cela a même forcé un studio à repenser l’un de ses personnages principaux à la suite d’un test de dépistage assez traumatisant.

Il poursuit : « L’un des exemples modernes les plus connus de cela était en fait un premier test de dépistage de Shrek en 2000, où Fiona a été rendue comme très hyperréaliste, si réaliste qu’elle a dépassé le seuil du confort et du dessin animé et s’est déplacée dans la « vallée étrange ».

Crédit : TikTok/@creeptime

« Les enfants sont devenus tellement paniqués que cette projection, ils auraient pleuré devant le film à chaque fois qu’elle passait à l’écran.

« Le film entier a dû être arrêté et elle a été re-rendue. »

Ajoutant: « L’étrange vallée est encore un phénomène largement inexploré, mais il continue de devenir de plus en plus omniprésent et divertissant ainsi que notre animation moderne. »

S’exprimant sur NPR en 2010 sur le tristement célèbre Shrek projection, le journaliste Lawrence Weschler a déclaré: « Quand ils l’ont montré à un public d’enfants, les enfants ont commencé à pleurer et à paniquer parce qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. »

Il a expliqué qu’il y a un point de basculement, où quelque chose passe du niveau idéal du réel et non à quelque chose de plus sinistre.

« L’idée était que si vous fabriquiez un robot qui était à 50 % réaliste, c’était fantastique », a-t-il déclaré.

« Si vous faisiez un robot réaliste à 90 %, c’était fantastique. Si vous le faisiez à 95 % réaliste, c’était le meilleur – oh, c’était tellement génial. Si vous le faisiez à 96 % réaliste, c’était un désastre. Et la raison, essentiellement, est qu’un robot réaliste à 95% est un robot incroyablement réaliste.