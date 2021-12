Un homme du Kentucky vu jouer du piano dans une maison avec un toit arraché par une tornade

ROLAND FP-10

Le piano Roland FP-10 procure des sensations agréables grâce à son clavier PHA-4 Standard à 88 touches, et vous propose de magnifiques sons de piano SuperNATURAL avec ses haut-parleurs de qualité. Grâce à sa conception portable et compacte, le FP-10 est l’instrument idéal pour jouer à la maison, que vous travailliez votre technique dans votre bureau ou donniez un récital dans votre salon. Et grâce à sa connectivité Bluetooth et ses puissantes fonctionnalités embarquées, uniques pour un piano numérique dans cette gamme de prix, le FP-10 constitue un second piano idéal pour les pianistes expérimentés. Connectez-vous à la musique grâce au clavier expressif PHA-4 Jouer du piano est une affaire de nuances. Le clavier PHA-4 Standard du FP-10 procure le toucher réactif d’un piano acoustique de qualité, chaque nuance de note, du piano au forte, étant détectée par la technologie Roland. Grâce à des capteurs haute résolution et un échappement permettant la répétition rapide de notes, le clavier PHA-4 traduit fidèlement en différences de timbres et de volume toutes vos subtiles différences de pression sur les touches. L’attention portée aux détails va jusqu’à la reproduction de la différence de poids des marteaux, plus lourds dans le registre grave, plus légers dans le registre aigu. En posant vos doigts sur les touches blanches, vous serez étonnés par leur matériau révolutionnaire absorbeur d’humidité qui recrée la texture naturelle de l’ivoire. Et pour pouvoir appliquer vos techniques de pédale expressives, de type demi-pédale, il vous suffit de connecter la pédale DP-10 en option. Un son authentique pour motiver les débutants et inspirer les professionnels Vous trouverez d’autres instruments dans la gamme de prix du FP-10, mais aucun n’est doté de sons de piano de qualité équivalente. Le générateur de sons SuperNATURAL Roland procure des sons de piano authentiques, quasi vivants, que vous soyez un débutant apprenant les techniques de base ou un pianiste émérite souhaitant travailler les détails de ses articulations. Ce son de piano naturel se diffuse dans votre intérieur grâce aux puissants haut-parleurs intégrés, ou dans les écouteurs de votre casque audio qui vous permettra de jouer à toute heure du jour ou de la nuit. Boostez votre créativité grâce aux sons intégrés, aux fonctionnalités d’apprentissage et aux applis Rempli de fonctionnalités numériques de dernier cri, le FP-10 rend vos séances de jeu ludiques et productives. Il vous permet d’être créatif dans divers genres musicaux grâce à de nombreux sons intégrés d’orgue, de piano électrique, de cordes... Vous améliorerez votre tempo grâce au métronome intégré, et apprendrez plus vite grâce au mode Twin Piano qui permet au professeur et à son élève de jouer côte à côte dans la même tessiture. Grâce à la compatibilité Bluetooth et MIDI, vous pourrez vous connecter à votre logiciel de création musicale sur ordinateur préféré, ou à des applis telles que GarageBand d’Apple ou Piano Partner 2 de Roland...