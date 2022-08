Un homme donne un livre parental à son beau-frère pour son anniversaire devant sa famille

Un homme a offert à son beau-frère un livre parental comme cadeau d’anniversaire devant toute sa famille.

Son beau-frère est parti en colère et embarrassé et demande des excuses – maintenant, l’homme se demande s’il avait tort.

L’homme pense que le cadeau d’anniversaire de son beau-frère est peut-être allé trop loin.

Il a partagé son histoire sur le fil subreddit, « r/AmItheA–hole » (AITA), cherchant l’opinion d’autres utilisateurs concernant la situation.

Les utilisateurs avaient le choix de lui attribuer une note « Vous êtes le trou A » (YTA) s’ils pensaient qu’il avait tort ou une note « Vous n’êtes pas le trou A » (YNTA) s’ils pensaient qu’il ne l’était pas. .

L’homme a commencé son message en disant que sa sœur est mariée à son beau-frère, Hank, depuis plus de six ans et qu’ils ont deux enfants et un autre en route.

« Je lui rends visite presque quotidiennement et j’ai remarqué que mon BIL [brother-in-law] fait peu ou rien à la maison ou même à la garde des enfants », a expliqué l’homme.

Il se souvient d’un incident où son neveu est tombé dans les escaliers et bien qu’il n’ait pas eu besoin de soins médicaux immédiats, il avait certainement besoin de réconfort de l’un de ses parents.

« Ma sœur était littéralement coincée en aidant ma nièce à sortir de la grange et BIL [brother-in-law] juste assis devant la télé en haussant les épaules », a écrit l’homme.

L’homme a ajouté qu’il était « abasourdi » et que c’était lui qui devait réconforter son neveu.

En plus du beau-frère de l’homme qui n’offre que peu ou pas d’aide avec les enfants, il oblige la sœur de l’homme, qui est enceinte de sept mois, à « soulever des objets lourds » et à faire la plupart des travaux pénibles autour de la maison.

« Il prétend qu’il n’est généralement pas aussi » indisponible « mais comme c’est la » saison de football « , il doit rattraper tous les matchs », a partagé l’homme à propos de son beau-frère.

L’irritation de l’homme avec son beau-frère vient également du fait qu’il a gâché sa première annonce de grossesse et celle de sa femme en demandant à la femme de l’homme si « elle était sûre que je [the man] sera un père décent.

L’homme a décidé d’offrir à son beau-frère un livre sur la parentalité pour son anniversaire.

L’homme a partagé que l’anniversaire de son beau-frère approchait, parcourant les magasins sans savoir quoi lui offrir. Il est finalement tombé sur le cadeau parfait : un livre sur la parentalité. « J’ai trouvé quelque chose que je pensais être bénéfique pour lui », a partagé l’homme.

Lors du dîner d’anniversaire de son beau-frère, l’homme dit avoir atteint sa limite lorsque son beau-frère a dit à sa femme qu’il y avait « 80% de chances » que l’homme soit un père mauvais payeur.

L’homme a offert le livre à son beau-frère devant toute la famille.

« J’ai trouvé ce livre incroyable intitulé » Le cadeau de l’échec « , il parle de la parentalité. Concept étrange, je sais, mais je me suis dit que tu en tirerais profit, surtout avec ton troisième enfant en route », a déclaré l’homme à son beau-frère.

L’homme affirme que son beau-frère était « absolument sans voix » et que tout le monde le regardait.

« Il m’a juste jeté un coup d’œil et est parti en trombe à l’étage », a écrit l’homme.

Il dit que sa sœur a réussi à calmer son beau-frère après avoir allumé un match de football pour qu’il le regarde.

Cependant, il a tendu la main à l’homme plus tard.

« Il m’a envoyé un e-mail plus tard disant que je l’avais embarrassé et moqué devant tout le monde et m’avait demandé de m’excuser publiquement, tout comme je l’avais humilié publiquement », a expliqué l’homme.

Il a ajouté que son père pense qu’il « est allé un peu trop loin ».

Les redditors ont soutenu l’homme et l’ont déclaré NTA.

« Votre sœur mérite mieux. Il s’en fichait même quand leur enfant était blessé ! NTA, je suis assez mesquin pour prétendre que je vais m’excuser et recommencer », a écrit un utilisateur.

« Mec idk si j’appellerais même cela un mouvement AH, cela ressemble à un livre parental si le BIL [brother-in-law] lire cela aiderait vraiment vraiment », a commenté un autre utilisateur.

D’autres ont été consternés par le comportement enfantin du beau-frère de l’homme lorsqu’il s’est mis en colère contre le cadeau.

« Bien, j’ai lu ça et je me suis dit : ‘Tu veux dire comment j’allume Elmo pour mon enfant de 2 ans quand j’ai besoin qu’elle soit distraite ?’ Mec a besoin de grandir », a commenté un utilisateur.

« Mon enfant de 2 ans aime Paw Patrol, donc sa femme peut aussi essayer », a écrit un autre utilisateur.

