Un homme donne des papiers d’adoption à son beau-père comme cadeau de fête des pères

Larcenciel Papier Cadeau Kraft, Papier Cadeau Anniversaire Homme- Patron de Cravate, Chapeau et Moustache, Plié Emballage Cadeau pour Anniversaire, Fête des Pères, Toutes Occasions(4 Feuilles 70x50CM)

🎩[Contient & Dimensions] : L'emballage contient 4 feuilles papier cadeau de 70 x 50 cm. Ce papier d'emballage pratique et bon marché peut être utilisé pour emballer des cadeaux ou des boîtes cadeaux de différentes tailles S/M 👨[Style Gentleman] : Ce papier cadeau anniversaire a un total de 4 styles au choix, que ce soit le style business avec chapeau de jazz, moustache, cravate, montre, lunettes, plaid, motif de chaussures en cuir ou le style sportif avec motif de vélo, rugby, haltère, basket-ball Idéal pour les garçons et homme 👔 [Couleur Parfaite] : Notre papier d'emballage cadeau a une couleur paisible et une bonne texture, et la correspondance des couleurs est harmonieuse et naturelle, ce qui donne aux gens un plaisir visuel. Chaque temps est une histoire, chaque cadeau est un souvenir 👖[Papier Kraft Blanc] : Fabriqué en papier kraft blanc de haute qualité, ce papiers cadeaux n'est pas résistant à la déchirure, a un motif clair et brillant, des couleurs accrocheuses, et est exquis et beau, ce qui en fait un excellent ajout à votre cadeau 👞 [Largement Utilisé] : Notre papier cadeau kraft est léger et robuste, parfait pour bébés, garçons et hommes, également pour anniversaires, festivals, fêtes, fête des pères, graduations et plus encore. Convient également pour divers projets d'artisanat