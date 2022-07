Un homme dit que sa femme l’a trompé avec un clown qu’ils ont embauché pour l’anniversaire de son fils

Un homme partage franchement son histoire sur la façon dont l’anniversaire de son fils s’est terminé par une découverte désastreuse qui a ruiné son mariage.

L’homme a partagé son histoire de manière anonyme sur le fil r / TrueOffMyChest de Reddit, de sorte que la véracité de l’affirmation est impossible à déterminer, mais les utilisateurs du fil partagent toujours leur amusement face à la situation difficile de l’homme.

L’homme a affirmé que sa femme l’avait trompé avec un clown qu’ils avaient engagé.

Il a expliqué dans la section des commentaires qu’il était marié à sa femme depuis sept ans et qu’ils avaient un fils de 5 ans qui fêtait son anniversaire lorsque l’incident s’est produit.

Ce qu’il appelle « l’une des expériences les plus humiliantes de ma vie » commence par l’insistance de sa femme pour qu’ils engagent un clown pour la fête de leur fils.

Au départ, il a refusé car il estimait que tout le concept était démodé et il dit avoir une légère peur des clowns.

« J’ai cédé à ma femme parce que je l’aime… Le plus grand regret de ma vie », a écrit l’homme.

Le couple s’était disputé lors de la fête d’anniversaire. Sa femme était en colère contre lui mais n’y avait pas beaucoup réfléchi jusqu’à ce qu’il remarque qu’elle était partie depuis un moment.

Au même moment, le clown était en pause et il ne fallut pas longtemps à l’homme pour comprendre ce qui se passait.

« Je vais sauter les détails », écrit-il, mais clarifie plus tard sa découverte dans un montage.

Il dit avoir surpris sa femme en train de discuter avec le clown.

« Il la faisait rire », écrit-il, reconnaissant que le clown ne faisait que son travail. « Cela ne semblait pas trop flirter, alors j’ai profité de la fête. »

Plus tard, il retourne à la cuisine et ni sa femme ni le clown ne sont là.

« Je me suis promené dans la fête à la recherche de ma femme », écrit-il, « je l’ai finalement trouvée quitter la direction de mon bureau et elle avait littéralement (c’est là que ça devient ridicule) un maquillage de clown sur la lèvre et la joue. Je l’ai fait remarquer pour elle, elle l’a essuyé sans explication. »

L’homme dit que sa femme le traîne hors du bureau et essaie de détourner son attention.

« Quelques minutes plus tard, j’étais à portée de vue de mon bureau et le clown sort la tête et revient vers la fête. »

Il note que, alors qu’il terminait son quart de travail, le clown semblait distrait et ne cessait de regarder sa femme.

« Une fois la fête terminée, j’ai remarqué quelque chose qui dépassait du haut de sa robe », poursuit le post. « Maintenant, avec des soupçons justifiés, je l’ai sorti et c’était la carte de visite de clown glissée dans son soutien-gorge. »

Histoires liées de YourTango :

Il dit qu’il a confronté sa femme et qu’elle a avoué immédiatement.

Il a en outre mentionné qu’aucun de ses amis et membres de sa famille ne connaissait la raison de sa séparation avec sa femme et qu’il continuerait ainsi.

« Je dors actuellement dans la maison d’hôtes, j’avais juste besoin de me défouler », a-t-il écrit au lendemain de la situation.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.