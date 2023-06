Un homme dit que la chose la plus frustrante à propos de sa fiancée est qu’elle est une personne gentille, aimante et généreuse

Un homme sur TikTok nommé John a exprimé ses frustrations à plus de 1,3 million de personnes dans une vidéo publiée le 12 juin 2023, où il a parlé de ce qu’il pense être la chose la plus frustrante au monde.

Il a affirmé que la chose la plus frustrante au monde est le fait que sa femme est une personne si généreuse. La plupart des gens diraient que c’est une bonne chose, mais il a expliqué pourquoi dans une vidéo TikTok.

Il affirme que la gentillesse de sa fiancée est frustrante car elle ne le laissera pas «détruire» la vie de son patron.

« La chose la plus frustrante au monde, c’est quand la personne que vous aimez est une personne si gentille, aimante et généreuse », a-t-il commencé sa vidéo, « et pour une raison quelconque, les gens continuent d’entrer dans la vie de tous et ces gens marchent tous plus, utilisez et traitez l’amour de votre vie comme une poubelle absolue.

John a poursuivi en disant que son fiancé aime « s’élever au-dessus » et laisser le karma suivre son cours, espérant que les personnes qui la traitent mal obtiennent ce qui leur arrive, mais il veut faire les choses différemment. Il veut « s’abaisser à un niveau inférieur et [ruin] une fête de mère.

Il est entré dans «l’heure du conte» de la vidéo où il a expliqué que sa femme, qui est ukrainienne, a récemment obtenu un nouvel emploi au début de l’invasion russe et, par la suite, de la guerre. « Pour une raison quelconque, son supérieur a pensé qu’il serait drôle de jouer l’hymne national russe quelques fois par jour et d’obtenir une réaction d’elle », a-t-il expliqué.

Sa femme avait été directement touchée par la guerre et avait fait mourir des membres de sa famille et détruit des maisons à cause de cela, donc ce genre de comportement de son patron était bien trop loin. « Bien sûr, elle est allée aux RH, mais les RH pour une raison quelconque sont copain-copain avec ce type, donc absolument rien n’a été fait », a-t-il révélé.

Ses supérieurs ne voulaient même pas reconnaître ses succès au sein de l’entreprise.

« C’est la partie de l’histoire qui est en fait assez drôle », a-t-il déclaré. « Donc, ces gars-là sont au sommet du classement supérieur de toute l’entreprise, alors ils pensaient qu’ils étaient intouchables. »

Il a expliqué qu’en seulement deux semaines, sa femme était capable de « monter en flèche » au-dessus d’eux par un « glissement de terrain » et, selon ses mots, « les a fait passer pour des idiots ». Normalement, chaque semaine, ils envoient un rapport à l’entreprise qui leur permet de savoir qui fonctionne bien et à quoi ressemble le classement, mais lorsque le fiancé de John était au sommet, ils n’ont intentionnellement pas envoyé les rapports pendant trois ou quatre semaines.

De plus, ses patrons aiment faire du battage médiatique avec la personne qui est à ce moment-là – ils leur achèteront un déjeuner et se vanteront d’eux auprès de l’entreprise et feront toutes ces choses gentilles, mais comme vous l’avez deviné, le fiancé de John n’a pas reçu le même traitement.

Il pense que c’est parce qu’ils étaient jaloux qu’elle était simplement meilleure dans leur travail qu’eux tous, et même s’il n’y a aucune preuve réelle pour étayer cela, certains pourraient dire que c’est dans le pudding.

Il voulait que sa femme le laisse gâcher la journée de son patron en exposant sa vie.

« Elle ne me laisserait pas utiliser mes abonnés et les exposer sur tout parce que nous avons des enregistrements », a-t-il affirmé. « Nous avons des preuves que nous aurions pu envoyer à l’entreprise, mais cela ne s’est pas produit. »

Non seulement cela, mais à cause de toute cette situation, John a fait des recherches sur l’homme qui harcelait sa femme et a trouvé des secrets juteux. « J’ai un peu creusé et découvert un peu ce type et j’ai découvert qu’il était fiancé quatre fois en un an », a-t-il révélé. « Savez-vous à quel point la blague serait incroyable de dire : ‘Hé, comment se passent vos fiançailles trimestrielles ?’ Phénoménal. »

Photo : TikTok / @beingjustjohn

Il voulait creuser encore plus et aller encore plus loin en découvrant avec qui il était actuellement fiancé, en envoyant au fiancé temporaire un message expliquant à quel point il était « honorable » pour elle d’être fiancée à un homme qui s’était fiancé trois fois avant elle, et portant la même bague.

« Ça craint vraiment parce que j’aurais pu détruire la vie de ce type. J’aurais vraiment pu, mais malheureusement, mon fiancé est une bien meilleure personne que moi.

Tout le monde dans les commentaires l’a applaudi, à la fois pour son énergie et pour ne rien faire que sa femme ne voulait pas faire. De même, tout le monde a sympathisé avec elle et a dit qu’elle ne devrait pas avoir à faire face à cela.

Malheureusement pour tout le monde, y compris John, c’est à elle de décider comment elle veut aller de l’avant avec tout.

